information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 13:04

Boston Scientific rachète Penumbra dans le cadre d'une transaction évaluée à 14,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boston Scientific BSX.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter Penumbra PEN.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars.