Boston Scientific rachète Penumbra dans le cadre d'une transaction évaluée à 14,5 milliards de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le géant mondial de l'informatique dématérialisée Amazon Web Services (AWS) a annoncé jeudi le lancement d'un "cloud souverain et indépendant" pour l'UE, renforçant sa domination dans le secteur au moment où les Européens cherchent à bâtir leur souveraineté numérique. ...
Lire la suite
Un équipage de la Station spatiale internationale contraint d'interrompre sa mission en raison d'un problème médical, une première dans l'histoire du laboratoire orbital, est revenu jeudi sur Terre. Après 167 jours dans l'espace, les Américains Mike Fincke et Zena ...
Lire la suite
La facture continue de grimper: les tarifs bancaires sont à nouveau orientés à la hausse cette année, de 3% en moyenne, en particulier sur les services de base, selon une étude publiée jeudi par l'association de consommateurs CLCV. "Cette évolution est principalement ...
Lire la suite
Une mission militaire européenne démarre jeudi au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington où le Danemark a acté son "désaccord fondamental" avec les Etats-Unis. Traditionnel allié des Américains ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer