 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boston Scientific rachète Penumbra dans le cadre d'une transaction évaluée à 14,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boston Scientific BSX.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter Penumbra PEN.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 14,5 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOSTON SCIENTIFI
93,740 USD NYSE -0,36%
PENUMBRA
313,300 USD NYSE +4,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank