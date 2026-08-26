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Boston Scientific en baisse après qu'un incident de cybersécurité a perturbé ses activités
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 15:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

26 août - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N recule de 4 % à 47,94 dollars

** La société indique avoir identifié mardi un incident de cybersécurité qui a affecté certains systèmes informatiques et entraîné une perturbation mondiale deses activités

** BSX s'attend à ce que cet incident entraîne de nouvelles perturbations et limite l'accès à certains systèmes d'information et applications métier qui soutiennent ses activités, notamment la capacité à traiter et à expédier les commandes des clients

** Bien que la société s’efforce de rétablir les fonctions affectées et l’accès aux systèmes, le délai nécessaire à un rétablissement complet n’est pas encore connu – BSX

** Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI, a indiqué que l’incident de cybersécurité survenu chez Stryker en début d’année avait pris environ trois semaines à résoudre et que, en supposant un délai de rétablissement similaire, Boston Scientific pourrait subir un impact d’environ 600 à 700 points de base sur son chiffre d’affaires du troisième trimestre

** La société précise que “l’enquête sur l’incident de cybersécurité est en cours, et que l’ampleur, la nature et les conséquences de cet incident, y compris ses répercussions opérationnelles et financières, ne sont pas encore connues”

** Compte tenu de l'évolution du cours de l'action, celle-ci a chuté d'environ 49 % depuis le début de l'année

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