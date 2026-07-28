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Boston Scientific dévoile un nouveau plan de restructuration et prévoit des suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 00:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de Boston Scientific BSX.N a approuvé un nouveau plan de restructuration à l'échelle de l'entreprise visant à réduire les coûts et à mieux positionner la société pour sa croissance future, a annoncé lundi le fabricant de dispositifs médicaux dans un document réglementaire .

Voici quelques détails:

* L'entreprise a indiqué que ce plan, approuvé le 21 juillet, impliquera l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le transfert d'une partie de la production d'une usine à l'autre et une refonte de la structure organisationnelle.

* Ces changements devraient débuter cette année et être en grande partie achevés d’ici fin 2029.

* Boston Scientific a précisé que cette restructuration entraînerait des suppressions d’emplois, même si l’entreprise continue de recruter dans les secteurs en croissance et de réaffecter ses ressources pour répondre à la demande du marché mondial.

* La société estime que ce plan coûtera entre 700 et 800 millions de dollars avant impôts, dont 600 à 700 millions devraient être versés en espèces.

* En contrepartie, Boston Scientific prévoit de réduire ses dépenses annuelles d’environ 500 millions de dollars une fois que ces changements seront pleinement mis en œuvre.

* Une grande partie des économies réalisées sera réinvestie dans des initiatives de croissance, a précisé la société.

* Boston Scientific devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 29 juillet, les investisseurs s’intéresseront tout particulièrement aux performances de son portefeuille de dispositifs cardiaques.

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