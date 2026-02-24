Boston Beer en baisse après un recul de son chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé par l'impact des tarifs douaniers

24 février - ** Les actions de Boston Beer SAM.N , propriétaire de Sam Adams, ont baissé de 1,6 % à 223,80 $ après la cloche

** La société annonce une baisse des ventes trimestrielles par rapport à l'année dernière, pénalisée par l'augmentation de l'inflation, des coûts tarifaires et des frais de manque à gagner

** Revenus nets de 385,7 millions de dollars au 4ème trimestre, soit une baisse de 4,1 % en glissement annuel

** La marge brute trimestrielle de 43,5 % comprend 13,9 millions de dollars de frais de manque à gagner et 1,3 million de dollars de dépenses de prépaiement de production de tiers sans effet sur la trésorerie, qui ensemble ont réduit les marges de 394 points de base

** Co s'attend à des coûts tarifaires de 20 à 30 millions de dollars pour l'exercice 2026

** SAM en baisse de ~35% en 2025