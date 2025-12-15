Boris Weletzky est nommé Vice-Président Client, Marque et Ventes chez BMW Motorrad
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 17:02
Il a occupé divers postes de direction au sein de la BMW Group, notamment chez MINI et Rolls-Royce, où il a été responsable de la gestion des ventes, du positionnement produit et de la marque.
Il a été directeur général de MINI dans l'Europe centrale et le sud-est, et avant cela, il a passé sept ans en Chine.
Boris Weletzky succédera à Stephan Reiff.
Valeurs associées
|86,2500 EUR
|XETRA
|-0,75%
