Boris Weletzky est nommé Vice-Président Client, Marque et Ventes chez BMW Motorrad
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 17:02

A partir du 1er janvier 2026, Boris Weletzky occupéra le poste de Vice-Président Client, Marque et Ventes chez BMW Motorrad. Il va superviser les activités de vente et de marketing mondiales de la marque.

Il a occupé divers postes de direction au sein de la BMW Group, notamment chez MINI et Rolls-Royce, où il a été responsable de la gestion des ventes, du positionnement produit et de la marque.

Il a été directeur général de MINI dans l'Europe centrale et le sud-est, et avant cela, il a passé sept ans en Chine.

Boris Weletzky succédera à Stephan Reiff.

Valeurs associées

BMW VZ
86,2500 EUR XETRA -0,75%
