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BorgWarner en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du fournisseur de pièces automobiles BorgWarner BWA.N progresse d'environ 5 % à 66,1 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux estimations des analystes, grâce à une demande soutenue pour les systèmes de transmission et les turbocompresseurs

** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,42 dollar au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,28 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière, pour atteindre 3,65 milliards de dollars

** L'objectif de cours médian des 17 courtiers couvrant le titre s'établit à 78 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 40 % depuis le début de l'année

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