BorgWarner dépasse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires au deuxième trimestre grâce à la demande en groupes motopropulseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BorgWarner BWA.N a dépassé mercredi les prévisions des analystes concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, le fournisseur de pièces automobiles ayant bénéficié d'une demande soutenue pour ses systèmes de transmission et ses turbocompresseurs.

Son action a progressé de 2,3% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici plus de détails:

* La demande en systèmes de transmission et en turbocompresseurs est restée forte de la part des constructeurs automobiles, qui produisent des moteurs à essence plus efficaces.

* BorgWarner a également annoncé son intention d’augmenter ses dépenses annuelles en R&D afin de renforcer sa gamme de produits destinés aux centres de données.

* L'entreprise basée dans le Michigan, surtout connue pour ses turbocompresseurs, propose actuellement une gamme de systèmes de stockage d'énergie destinés à alimenter les centres de données.

* Sur une base ajustée, BorgWarner a enregistré un bénéfice trimestriel par action de 1,42 dollar, dépassant les estimations de 1,28 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Son chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a légèrement progressé par rapport à l'année dernière, pour atteindre 3,65 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise annonce un chiffre d'affaires net trimestriel de 3,56 milliards de dollars.