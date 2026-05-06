BorgWarner dépasse les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels grâce à la demande en systèmes de transmission

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Mercredi, BorgWarner BWA.N a dépassé les prévisions des analystes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, le fournisseur de pièces automobiles ayant bénéficié de la demande pour ses systèmes de transmission et ses turbocompresseurs.

Les équipementiers automobiles ont connu une forte demande pour leurs composants ces dernières années, les constructeurs mondiaux se livrant à une course effrénée pour produire des moteurs à essence efficaces.

BorgWarner, qui compte parmi ses clients Ford F.N , GM

GM.N et Volkswagen, produit des composants essentiels pour les transmissions utilisées dans les pick-up et les SUV crossover modernes.

Le chiffre d'affaires de sa division spécialisée dans les transmissions a augmenté de près de 4,5 % pour atteindre 1,42 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice par action ajusté trimestriel de la société est passé de 1,11 dollar il y a un an à 1,24 dollar.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendaient en moyenne à ce que BorgWarner affiche un bénéfice de 1,17 dollar par action.

La société, surtout connue pour ses turbocompresseurs, a annoncé une légère hausse de son chiffre d'affaires trimestriel global à 3,53 milliards de dollars par rapport à l'année dernière, dépassant les estimations de 3,49 milliards de dollars.