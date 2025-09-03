BorgWarner augmente après que Baird a relevé sa notation et son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de l'équipementier automobile BorgWarner BWA.N augmentent de 1,3 % à 43,22 $ avant l'ouverture du marché

** Baird relève la note de "neutre" à "surperformance"

** La société de courtage cite l'effet de levier favorable de BWA sur les véhicules hybrides et l'exécution cohérente, selon TheFly

** Baird est de plus en plus optimiste sur le secteur de la technologie automobile en raison des tendances automobiles toujours moins mauvaises et du potentiel de rotation du secteur, indique TheFly

** Trois courtiers considèrent l'action comme "strongbuy", neuf comme "buy" et six comme "hold"; leur objectif de prix médian est de 43,50 $ - Données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 34,2 % depuis le début de l'année