Booz Allen Hamilton en hausse grâce à son partenariat avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de la société de services informatiques et de conseil Booz Allen Hamilton BAH.N progressent de 3,6% à 64,5 dollars avant l'ouverture du marché

** La société s'associe à OpenAI pour partager des informations sur sa mission et ses modèles afin de permettre le déploiement de solutions d'IA pour la défense, le renseignement et les opérations commerciales

** Ce partenariat renforce la collaboration avec OpenAI grâce à des informations sur la feuille de route, des formations et un soutien technique

** "Notre partenariat avec Booz Allen place l’IA sécurisée au premier plan des missions de sécurité nationale et au-delà" - Joe Larson, vice-président d’OpenAI for Government

** À la clôture précédente, l’action BAH affichait une baisse de 26,2% depuis le début de l’année