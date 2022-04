BOOSTHEAT : RESULTATS ANNUELS 2021 : AMELIORATION DE L'EBITDA - SUCCÈS DES PREMIERS RÉSULTATS DES CAMPAGNES DE PERFORMANCE ET PLAN DE MARCHE ENGAGÉ POUR UN RETOUR SUR LE MARCHÉ POUR L'HIVER 2023-2024

Vénissieux, le 14 avril 2022

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, publie ses résultats annuels 2021. Le Conseil d'administration de BOOSTHEAT, réuni le 14 avril 2022, a arrêté les comptes 2021. Le rapport relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes et sera publié au plus tard le 30 avril 2022.

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2021, Éric Lambert, Directeur Général de BOOSTHEAT, déclare :

« En septembre 2021, nous avons annoncé le pivot stratégique de l'entreprise et la concentration de tous nos efforts financiers et humains sur la compression thermique. Nous avons depuis réussi à consolider notre socle de compétences tout en organisant, avec nos partenaires, une vraie dynamique de progrès en boucle courte, de l'idée à la démonstration terrain.

Cette mobilisation d'énergie nous a permis de démontrer en moins de 6 mois la pertinence et la performance de notre compresseur, intégré à une Pompe à Chaleur, dans diverses applications, en laboratoire et sur nos sites bêta-testeurs.

Nos équipes et nos partenaires ont déroulé le plan, ensemble, à rythme soutenu, dans un contexte qui, je le sais, est difficile. Je les en remercie chaleureusement .

Sur le plan financier, nos charges sont restées maîtrisées ce qui a permis d'améliorer notre EBITDA sur cet exercice.

Sur ces bases solides, nous abordons maintenant la phase de développement de notre offre, autour d'une Pompe à Chaleur Thermique, double service, pour le résidentiel individuel ou collectif en rénovation. Notre ambition est un retour sur le marché pour l'hiver 2023-2024.

Pour accélérer, renforcer notre plan de marche et amener encore plus loin notre technologie, nous nous mettons dès maintenant en recherche de nouveaux partenaires industriels et commerciaux. »

Préambule comptable : au cours de l'exercice 2021, la société BOOSTHEAT a procédé à un changement de marché de cotation, passant du marché réglementé Euronext au marché Euronext Growth. À ce titre, la Société présente aujourd'hui des comptes sociaux en normes françaises.

Normes françaises (en K€) - audités 2020 2021 Chiffre d'affaires 488 (303) Production stockée (57) 819 Production immobilisée 1 184 2 004 Reprise sur provisions/transfert de charges 36 1 547 Autres produits 108 - Total produits d'exploitation 1 759 4 067 Achats de mat.1 eres et autres approvisionnements (1 319) (695) Var. de stocks 390 (315) Autres achats et charges externes (6 109) (5 969) Charges de personnel (5 510) (3 037) Impôts, taxes (227) (439) Autres produits et charges d'exploitation (193) 25 Dotations aux amortissements et provisions (9 697) (5 291) Résultat opérationnel courant (20 906) (11 654) Résultat financier (2 637) (964) Résultat exceptionnel (127) 413 Impôts (591) (525) Résultat net (23 081) (11 680)

EBITDA [1] (11 245) (7 910)

[1] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions nettes.

I BONNE MAÎTRISE DES CHARGES OPERATIONNELLES

Au 31 décembre 2021, les produits d'exploitation s'élèvent à 4,1 M€ contre 1,8 M€ au 31 décembre 2020, en amélioration de +2,3 M€. Ce montant tient compte de (0,3) M€ de chiffre d'affaires au titre de l'annulation des commandes en cours et de la reprise des produits installés ; de 2 M€ de production immobilisée au titre des frais de développement 2021 et de 0,8 M€ de production stockée.

Les charges opérationnelles s'élèvent à 9,0 M€ contre 11,6 M€ au 31 décembre 2020. Elles incluent 3,0 M€ de charges de personnel, soit une baisse de 2,5 M€ par rapport au 31 décembre 2020, en lien avec la réduction des effectifs de la Société et le PSE. En parallèle, les charges externes sont en légère baisse de -3%, à 6,0 M€, alors même que la Société a eu recours sur cet exercice à des prestations externes pour renforcer ses compétences techniques.

Au 31 décembre 2021, la Société compte 29 collaborateurs et une vingtaine de prestataires externes essentiellement en R&D, contre 42 collaborateurs au 31 décembre 2020.

L'EBITDA1 ressort à (7,9) M€ en amélioration par rapport au 31 décembre 2020 à (11,2) M€, la Société récoltant les fruits de son plan de réduction des coûts.

À noter que les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 5,3 M€ au 31 décembre 2021 contre 9,7 M€ au 31 décembre 2020. Elles intègrent notamment pour 2,1 M€ de dépréciation des frais de développement antérieurs à 2020 et 1,8 M€ de dépréciation des stocks de pièces détachées déjà évoquée lors des résultats semestriels 2021. BOOSTHEAT a enregistré en parallèle des reprises sur provisions clients et matériels pour 1,5 M€.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel positif de 0,4 M€ (quote-part résiduelle de subvention d'investissement), du résultat financier (1,0) M€ en très nette diminution, et de l'impôt (0,5) M€, le résultat net est de (11,7) M€ à comparer à (23,1) M€ au 31 décembre 2020.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 est de 3,5 M€, à comparer à 10,8 M€ au 31 décembre 2020. Ce montant ne tient pas compte de l'émission obligataire de 3 M€ réalisée auprès d'HOLDIGAZ, après la clôture de l'exercice [2] pour soutenir le plan de marche de BOOSTHEAT. La Société rappelle également disposer d'une ligne de financement en fonds propre auprès d'IRIS Capital pour un montant de 10 M€ annuel renouvelable 2 fois et estime ainsi pouvoir couvrir ses besoins de financement des 12 prochains mois.

Les emprunts et dettes financières ressortent à 17,1 M€ contre 12,8 M€ au 31 décembre 2020. Elles intègrent10,9 M€ d'emprunts bancaires (dont 5 M€ de PGE remboursables sur 5 ans, 4 d'entre eux ayant bénéficiés d'un report d'un an) et 6,2 M€ de financement obligataire (5 M€ auprès des actionnaires historiques réalisés en juillet 2021 et 1,2 M€ auprès d'Iris Capital). À noter que les dettes à échéance 2 à 5 ans représentent 87% environ du total des dettes financières.

I PERFORMANCE VALIDEE DU COMPRESSEUR THERMIQUE SUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

En septembre 2021, la Société a opéré un pivot stratégique en dédiant l'ensemble de ses efforts financiers et humains à son innovation : la compression thermique.

Depuis, les compétences en thermodynamique, en combustion et en régulation ont été consolidées en interne et au travers de collaborations avec des partenaires experts, avec des universités (Pau, Liège) et le CETIAT avec qui BOOSTHEAT a signé un contrat de collaboration annuel.

Cette démarche a permis d'accélérer le développement produit avec des mesures de performance régulières en laboratoire indépendant et de confirmer la performance en situation réelle du produit via un programme de 12 démonstrateurs en France, Allemagne et Suisse. Les premiers résultats sont déjà satisfaisants et la synthèse des résultats de 5 d'entre eux sera disponible en fin de saison de chauffe (mai-juin 2022) avec ENGIE LAB Crigen sur une installation et le COSTIC [3] sur 4 autres.

Le Crigen analyse actuellement la performance de la PAC BOOSTHEAT et déclarait « ENGIE collabore avec BOOSTHEAT depuis plus de quatre ans… Aujourd'hui, les progrès sont colossaux en termes de fiabilité et de performance… jusqu'ici, nous constatons une performance moyenne supérieure à 130% (PCI). » [4]

Enfin, le travail avec des acteurs majeurs du marché, dont DALKIA avec qui BOOSTHEAT a élargi récemment son partenariat autour de l'application « eau chaude sanitaire », permet aujourd'hui à l'entreprise de confirmer le bien-fondé de sa technologie dans ce type d'application à très haute température (65°C) pour le résidentiel individuel ou le petit collectif.

I DES MARCHÉS PORTEURS POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE SOUVERAINETÉ ENERGETIQUE

L'adaptation des politiques environnementales des pays d'Europe et les implications directes du plan REPowerEU, visant l'indépendance Européenne vis-à-vis du gaz Russe, confirment, avec 20 à 30% de gaz dans les bâtiments en 2030 et l'accélération des investissements dans le biométhane et l'hydrogène, le besoin indispensable de l'Europe de disposer de solutions de chauffage au gaz permettant d'en réduire la consommation et la facture énergétique. La technologie BOOSTHEAT est à ce titre une des rares solutions susceptibles d'apporter une réponse sur ce thème.

I UN RETOUR SUR LE MARCHÉ À L'HIVER 2023 -2024 , PRIORITAIREMENT EN ALLEMAGNE

Confortée par ses résultats de performance, BOOSTHEAT vise un retour sur le marché pour l'hiver 2023-2024 avec l'offre d'une Pompe à Chaleur Thermique double service (eau chaude sanitaire et chauffage du bâtiment) en rénovation individuelle ou en petit collectif.

Les aides de l'état au financement des rénovations énergétiques (≥ 35% sans condition de revenu) et le rapport du prix de l'électricité sur celui du gaz (> 2,5) font de l'Allemagne le marché prioritaire pour BOOSTHEAT, avec un marché adressable estimé à plus de 250 000 rénovations par an.

BOOSTHEAT entend participer significativement à la transition écologique en proposant son innovation technologique, génératrice d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie, au service du chauffage au gaz de tous les bâtiments concernés le plus rapidement possible. Les besoins sont élevés et BOOSTHEAT y répondra d'autant plus fortement en s'associant avec des partenaires industriels et commerciaux.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

