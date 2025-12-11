Boostheat lève 125 000 euros

(AOF) - Boostheat a procédé à une levée de fonds de 125 000 euros, par le tirage d’une tranche de 25 OCEANE, souscrite par Impact Tech Turnaround Opportunities dans le cadre d’un contrat conclu le 6 novembre 2024. Les fonds levés vont donner les moyens à la société de mettre en œuvre sa feuille de route stratégique et de maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant. L’émission d’OCEANE pourrait donner lieu à la création de 782 894 736 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.
