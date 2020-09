BOOSTHEAT : BOOSTHEAT CONFIRME LES ORIENTATIONS DE SON PLAN " EFFICIENCY 2022 " ET DÉTAILLE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Vénissieux, le 17 septembre 2020





Mise en œuvre du plan en trois volets « Efficiency 2022 » ;

Stabilisation des charges opérationnelles au 1 er semestre 2020 ;

Gestion optimisée de la trésorerie ;

Ambitions commerciales et financières confirmées.

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, publie ses résultats semestriels 2020 clos au 30 juin 2020 et confirme les orientations et les ambitions de son plan d'actions stratégiques « Efficiency 2022 ». Le Comité d'audit s'est réuni le 15 septembre 2020. Le Conseil d'Administration de BOOSTHEAT, réuni le 16 septembre 2020, a arrêté les comptes. Les procédures de revue limitée des comptes consolidés sont effectuées et le rapport relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2020.

I BOOSTHEAT EXECUTE SON PLAN STRATEGIQUE



Le 7 juillet 2020, le Groupe annonçait le lancement de son plan stratégique « Efficiency 2022 ». Un plan articulé autour d'un travail d'optimisation de la performance et de la fiabilité de la BOOSTHEAT.20, d'une restructuration des activités commerciales et techniques et de l'optimisation de sa structure de coûts afin de guider la société vers une trajectoire garantissant sa réussite commerciale et une meilleure performance économique.

Aujourd'hui, BOOSTHEAT fait un premier point d'étape sur les actions engagées et confirme les ambitions de son plan.

La BOOSTHEAT.20 CONNECT au centre des activités stratégiques

Le plan de marche initié autour de l'optimisation du produit se révèle en ligne avec les attentes du Groupe. Pour sa mise en œuvre, BOOSTHEAT a fortement mobilisé ses compétences internes et a fait appel à un renfort en compétences externes pour accompagner la Société vers cet objectif.

À ce jour, BOOSTHEAT est en phase avec les jalons précédement annoncés et maintient son objectif de reprendre ses activités commerciales courant premier semestre 2021 autour de la version upgradée de son produit - BOOSTHEAT.20 CONNECT - disponible dès le second semestre 2021. Par ailleurs, BOOSTHEAT poursuit ses efforts pour accélérer et réduire ce délai.

Une nouvelle organisation adaptée au contexte actuel de l'entreprise

BOOSTHEAT a pour projet de rassembler l'ensemble de ses activités et compétences (production et R&D) sur son site de Vénissieux, au cœur de la capitale française du HVAC[1]. Cette configuration resserrée permettra à la Société de gagner en efficacité et de focaliser ses processus autour de son outil industriel, tout en réduisant ses coûts structurels.

Le 7 juillet dernier, BOOSTHEAT a présenté à ses Organisations Syndicales, lors d'une première réunion, un projet de restructuration répondant aux nouveaux enjeux stratégiques de l'entreprise et incluant un projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Une deuxième réunion s'est tenue le 24 août 2020. La Société précise que les négociations ont abouti à la signature d'un accord d'entreprise, soumis à l'avis du CSE à venir et à l'accord final de la DIRECCTE selon la procédure légale.

Dans le respect des prérogatives des échanges avec les partenaires sociaux et l'administration, le projet pourrait conduire à la suppression d'une quarantaine de postes[2], majoritairement sur les fonctions industrielles et de R&D, en intégrant la récente restructuration de la filiale commerciale BOOSTHEAT France[3], d'ores et déjà recentrée sur la réorientation du modèle commercial B2B et le suivi de ses clients.

BOOSTHEAT poursuit les échanges avec ses partenaires sociaux dans le respect du calendrier et des procédures réglementaires. La Direction de BOOSTHEAT ne communiquera aucune information relevant des prérogatives du CSE de l'entreprise. Le calendrier prévisionnel devrait s'étaler jusqu'à fin 2020.

Une mise en adéquation de la structure de coûts

Le plan de réduction des dépenses initié fin 2019, combiné aux mesures d'abaissement des coûts de structure et à un projet de Design2Cost pour réduire la BOM[4] de la BOOSTHEAT.20, devrait permettre à BOOSTHEAT de réduire significativement son point mort. L'ensemble de ces mesures prolonge la visibilité financière de la Société. Le rythme des dépenses résultant du plan « Efficiency 2022 » permettrait de financer l'activité jusqu'en septembre 2021 et d'éxécuter l'intégralité du plan « Efficiency 2022 » dans son contenu et selon le planning prévu.

I STABILISATION DES CHARGES OPERATIONNELLES

Sur ce semestre, l'EBITDA ressort à (5,0) M€ au 30 juin 2020 contre (4,2) M€ au 30 juin 2019. Cette évolution s'explique essentiellement par une hausse des achats consommés de 0,5 M€ et des charges externes de 0,3 M€ pour accompagner la mise en production des premières machines. Les charges de personnel baissent de 0,1 M€ en lien avec l'évolution des effectifs sur la période (91 salariés au 30 juin 2019, 97 salariés à fin décembre 2019 et 84 salariés au 30 juin 2020) et aux mesures de chômage partiel. Enfin, les aides et subventions (comptabilisé en produit d'exploitation) ont baissé de 0,2 M€ (et s'élèvent à 0,3 M€ au 1er semestre 2020 contre 0,5 M€ au 1er semestre 2019).

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de (1,4) M€ contre (1,1) M€ au 1er semestre 2019 en lien avec la poursuite de l'amortissement de la BOOSTHEAT.20, le résultat opérationnel courant ressort à (6,4) M€ contre (5,3) M€.

Le résultat financier est en baisse de 0,2 M€ sur la période (passant de (0,4) M€ au 30 juin 2019 à (0,2) M€ au 30 juin 2020) et s'explique par l'économie liée à la conversion des ORA et des OBSA lors de l'introduction en Bourse.

Après comptabilisation d'un produit de 1,1 M€ lié à la variation de juste valeur sur les BSA restants en circulation (impact non cash), le résultat net ressort à (5,5) M€ au 1er semestre 2020 contre (5,7) M€ au 1er semestre 2019.

Les capitaux propres s'élèvent à 13,6 M€ contre 20,1 M€ et tiennent compte de la perte semestrielle.

Le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 17,2 M€ au 30 juin 2020 (contre 18,3 M€ au 31 décembre 2019). L'endettement financier brut s'élève à 13,0 M€ au 30 juin 2020 dont 4,0 M€ d'avances conditionnées et 9,0 M€ d'emprunts bancaires (et hors 6,6 M€ de passifs locatifs en application de la norme comptable IFRS16 sur la valorisation des contrats de locations). Le Groupe rappelle avoir obtenu, courant juin 2020, un montant de 7,3 M€ de ressources nouvelles (6,0 M€ de PGE, 1,0 M€ de prêt innovation et 0,3 M€ de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes). Ce niveau de trésorerie permet au Groupe de couvrir ses besoins de financement au-moins jusqu'en septembre 2021. À noter que le Groupe attend également de nouveaux encaissements d'ici novembre 2020 relatifs aux créances de CIR comptabilisées en 2019 et s'élevant à 0,7 M€.

I UNE GUIDANCE 2022 CONFIRMÉE

BOOSTHEAT rappelle que ses différents partenaires maintiennent leurs engagements de commandes de la BOOSTHEAT.20 CONNECT. En particulier, NOVOGAZ, filiale du groupe HOLDIGAZ, qui a confirmé son intention pour 250 BOOSTHEAT.20 dont le calendrier de commandes sera aligné avec la mise sur le marché de la BOOSTHEAT.20 CONNECT. De façon générale, le carnet de commandes du Groupe, comprenant l'ensemble des commandes B2B, B2B2C et B2C, est en cours de révision en lien avec les différents réseaux d'installateurs et les partenaires, pour s'aligner sur la disponibilité de la nouvelle version du produit.

BOOSTHEAT confirme son ambition - communiquée le 07 juillet dernier - de générer un EBITDA positif dès 2022 avec la vente d'au moins 2 000 chaudières. Au travers de l'ensemble des mesures prises, BOOSTHEAT prévoit l'économie de 10 M€ cumulés d'ici fin 2022.

La Société informera le marché de toutes avancées significatives sur l'ensemble des composantes du plan « Efficiency 2022 ».

Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BOOSTHEAT, déclare :

« Nous menons notre transformation en respectant les délais sur lesquels nous avions communiqué précédemment. BOOSTHEAT déploie opérationnellement son plan "Efficiency 2022" pour réaliser les gains en efficacité et les gains économiques attendus. Nous travaillons conjointement et activement avec les représentants du personnel pour ajuster notre organisation et piloter la gestion des compétences. L'essentiel de notre attention est portée à notre produit BOOSTHEAT.20 CONNECT, sa fiabilité et son efficacité ; ce sujet est lui aussi en ligne avec nos attentes et nos communications antérieures. »

ANNEXES

Compte de résultat au 30 juin 2020

En K€ 30/06/19 30/06/20 (6 mois) (6 mois) Chiffre d'affaires 25 40 Achats consommés -902 -1 364 Autres achats et charges externes -1 351 -1 674 Charges de personnel -2 375 -2 243 Impôts, taxes et versements assimilés -124 -59 Dotations aux amortissements et provisions nettes -1 069 -1 382 Autres produits et charges d'exploitation 504 301 Résultat opérationnel courant -5 292 -6 381 Autres produits et charges opérationnels non courants - - Résultat opérationnel -5 292 -6 381 Coût de l'endettement financier net -378 -216 Variation de la juste valeur des dérivés passifs 1 118 Résultat avant impôts -5 670 -5 479 Impôts sur les résultats Résultat net -5 670 -5 479

Bilan au 30 juin 2020

En K€ 31/12/19 30/06/20 Frais de développement 4 538 3 990 Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 132 132 Immobilisations incorporelles en cours 1 503 2 551 Immobilisations incorporelles 6 173 6 673 Droits d'utilisation de constructions au titre de contrats de location 5 335 5 015 Installations techniques, matériel & outillage industriels 1 836 1 677 Droits d'utilisation de matériel & outillage au titre de contrats de location 1 324 1 372 Autres immobilisations corporelles 269 254 Droits d'utilisation d'autres actifs au titre de contrats de location 568 437 Immobilisations corporelles 9 332 8 755 Participations 24 24 Autres immobilisations financières 202 205 Immobilisations financières 226 229 Total actifs non courants 15 731 15 657 Stocks 2 281 2 299 Clients et comptes rattachés 175 44 Créances d'impôts exigibles 706 923 Autres créances 1 370 1 058 Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 275 17 185 Charges constatées d'avance 50 115 Total actifs courant 22 857 21 624 Total actif 38 588 37 281

En K€ 31/12/19 30/06/20 Capital social 2 209 2 215 Primes liées au capital 50 209 49 203 Réserves consolidées -13 757 -32 388 Résultat de la période -18 568 -5 479 Capitaux propres part du Groupe 20 093 13 551 Intérêts des minoritaires 0 0 Total capitaux propres 20 093 13 551 Emprunts et dettes financières 4 427 6 481 Passifs locatifs (part à plus d'un an) 5 837 5 410 Provisions pour risques et charges 139 149 Impôts différés passifs Produits constatés d'avance (part à plus d'un an) 450 525 Total passifs non courants 10 853 12 565 Emprunts et dettes financières (part à moins d'un an) 1 737 6 540 Passifs locatifs (part à moins d'un an) 1 225 1 223 Provisions pour risques et charges (part à moins d'un an) 0 0 Fournisseurs et comptes rattachés 2 382 1 291 Autres passifs courants 1 777 1 546 Produits constatés d'avance (part à moins d'un an) 521 565 Total passifs courants 7 642 11 165 Total passif 38 588 37 281

Tableau de flux au 30 juin 2020

En K€ juin-19 juin-20 Résultat net total consolidé -5 670 -5 479 Amortissements et provisions nets 444 1 278 Charge (produit) d'impôt Autres charges et produits calculés -3 -1 118 Capacité d'autofinancement -5 229 -5 319 Variation de stock -714 -19 Variation des créances clients 1 336 128 Variation des dettes fournisseurs -994 -1 092 Variation des autres créances et autres dettes -483 -104 Coût de l'endettement financier net 378 221 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -5 706 -6 185 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 749 -1 195 Variation des prêts et avances consentis -131 -2 Subventions d'investissements reçues 133 268 Cession d'immobilisations 3 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -1 744 -929 Augmentations de capital 822 118 Variation des actions auto détenues -85 Souscription d'emprunts et avances conditionnées 7 507 6 996 Remboursements d'emprunts et avances conditionnées -540 -687 Intérêts financiers décaissés -86 -211 Variation des comptes courants d'actionnaires 117 -107 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 7 820 6 024 Incidence de la variation des taux de change 0 0 Variation de la trésorerie 370 -1 090 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture nets 2 123 18 275 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture nets 2 493 17 185 Variation de la trésorerie 370 -1 090

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).







I CONTACTS



ACTUS finance & communication - Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication - Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT - Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

[1] Heating, Ventilation and Air-Conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

[2] Pour mémoire, BOOSTHEAT Groupe employait au 30 juin 2020 un total de 89 personnes dont 69 salariés de BOOSTHEAT SA, 15 de BOOSTHEAT France et 5 de BOOSTHEAT Allemagne en CDI (hors contrats d'apprentissage et alternances).

[3] Licenciement de 9 personnes, principalement dédiées à l'activité B2C.

[4] Bill Of Material, soit le coût des éléments nécessaires pour fabriquer le produit.