Booking perd son recours contre le veto de l'UE concernant l'accord avec ETraveli

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(Ajout d'un commentaire de Booking aux paragraphes 5 à 7)

par Foo Yun Chee

Booking Holdings BKNG.O a perdu mercredi son combat contre un veto antitrust de l'UE concernant son acquisition d'ETraveli il y a trois ans, d'un montant de 1,63 milliard d'euros (1,90 milliard de dollars), la deuxième plus haute juridiction européenne s'étant rangée du côté des régulateurs.

Dans sa décision de 2023, la Commission européenne avait estimé que cette opération aurait permis à Booking de créer un écosystème dédié au voyage, mettant ainsi ses concurrents hors de combat.

Le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a donné raison à l’autorité de concurrence de l’UE et a rejeté les arguments de Booking selon lesquels la Commission n’aurait pas respecté ses propres règles en matière de concentrations et aurait appliqué un critère juridique erroné.

“La Commission a estimé, à juste titre, que l’acquisition du groupe Etraveli, premier opérateur européen de réservation de vols en ligne, aurait renforcé la position déjà dominante de Booking sur le marché des agences de voyage en ligne dans le secteur hôtelier”, ont déclaré les juges.

Booking a indiqué qu’il pourrait faire appel devant la plus haute juridiction européenne.

“Nous sommes extrêmement déçus. Nous contestons cette décision et restons fermement convaincus que l’appréciation de la Commission était erronée, tant sur le plan factuel que juridique”, a déclaré un porte-parole de Booking.

“Nous examinons actuellement l’arrêt et étudions la possibilité de former un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne.”

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l’UE, a renforcé son contrôle des opérations de fusion et d’acquisition dans le secteur technologique ces dernières années, en raison des craintes liées aux “acquisitions prédatrices”, par lesquelles des entreprises en position dominante rachètent des concurrents plus petits afin d’éliminer la concurrence ou de renforcer leur position sur le marché.

Les marques de Booking comprennent Booking.com, Rentalcars, Priceline et Agoda. Son concurrent suédois ETraveli, détenu par la société de capital-investissement CVC Capital Partners, possède Gotogate et Mytrip et exploite également TripStack, un fournisseur de services de distribution de contenu aérien.

L'affaire porte le numéro T-1139/23, Booking Holdings contre Commission.

(1 dollar = 0,8593 euro)