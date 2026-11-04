Booking Holdings enregistre une perte d'un milliard de dollars sur ses résultats du troisième trimestre, liée à une action de la FTC

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* Booking annonce une baisse de son chiffre d'affaires de 900 millions de dollars et une perte de 100 millions de dollars liée à l'affaire avec la FTC

* L'accord n'est toujours pas conclu et un procès reste possible, indique la société dans son communiqué

* Le bénéfice par action du troisième trimestre passe de 3,98 dollars à 4,66 dollars, dépassant l'estimation de 4,50 dollars

(Ajout d'informations sur les discussions entre Booking et la FTC au paragraphe 8, ainsi que de détails sur l'affaire tout au long de l'article)

par Doyinsola Oladipo et Anshuman Tripathy

Booking Holdings BKNG.O a déclaré mardi avoir enregistré une baisse de chiffre d’affaires de 900 millions de dollars et une perte de 100 millions de dollars liée à une action de la FTC concernant l’implication de Priceline dans des publicités hôtelières trompeuses.

La société a averti que son activité pourrait faire l'objet de nouvelles amendes après que le chiffre d'affaires de l'agence de voyages en ligne au troisième trimestre a baissé de 1 % en glissement annuel en raison de cette affaire. L'action de la société a reculé de 1,5 % en séance prolongée.

La FTC mène une enquête sur les relations entre Priceline et Guest Reservations, un site web tiers qui pratique souvent des prix et des frais plus élevés pour les chambres d’hôtel, afin de déterminer si cela constitue une violation de la règle interdisant l’usurpation d’identité d’autres entreprises, ainsi que d’autres violations potentielles concernant les frais.

Guest Reservations a fait l’objet de plus de 1.000 plaintes de consommateurs auprès du Better Business Bureau, dont beaucoup ont déclaré avoir cru réserver directement auprès des hôtels. Les consommateurs se sont plaints de frais imprévus et d’un service client peu réactif.

Priceline, qui est l’une des cinq marques grand public de Booking, fournit des chambres d’hôtel à Guest Reservations par l’intermédiaire de Priceline Partner Solutions, selon une action en justice en cours intentée contre ces sociétés par la ville de San Francisco.

Outre l’impact financier cumulé d’un milliard de dollars lié à cette affaire, aucun accord à l’amiable n’a encore été conclu et un procès reste possible, a indiqué la société dans un document déposé auprès des autorités. Un accord à l’amiable « inclurait probablement » un engagement de Priceline à verser une certaine somme directement à la FTC ainsi qu’à accorder une indemnisation financière à certains consommateurs américains, a précisé la société.

La société a averti que de futures procédures judiciaires et réglementaires dans d’autres juridictions, liées à des plaintes similaires, pourraient nuire à ses activités, à ses résultats et à sa réputation.

Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter. La société a indiqué qu’elle était en pourparlers avec la FTC pour résoudre cette affaire.

Reuters avait rapporté en octobre que cette affaire pourrait entraîner plus de 500 millions de dollars d'amendes potentielles.

Cette accusation intervient alors que la demande mondiale de voyages s’est modérée vers la fin du troisième trimestre, reflétant un ralentissement des tendances en matière de voyages internationaux, tandis que les voyages nationaux sont restés résilients, a déclaré Booking dans un communiqué mardi.

Les perturbations des voyages à destination et en provenance du Moyen-Orient ainsi que la hausse des tarifs aériens due au conflit ont pesé sur la demande en octobre, tout comme les troubles localisés dans certaines villes européennes.

Toutefois, les réservations brutes ont progressé de 10 % en glissement annuel au cours du trimestre et le nombre de nuitées a augmenté de 7 %, le secteur du voyage ayant été soutenu par une clientèle aisée.

La société basée à Norwalk, dans le Connecticut, a enregistré un bénéfice par action de 4,66 dollars pour le troisième trimestre, contre 3,98 dollars par action à la même période de l’année précédente. Les analystes s’attendaient à 4,50 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre s’est élevé à 8,89 milliards de dollars, contre environ 9 milliards de dollars un an plus tôt.