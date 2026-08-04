Booking Holdings dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels, mais met en garde contre les pressions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale du texte)

Booking Holdings BKNG.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, mais a averti que le conflit au Moyen-Orient pesait sur les voyages vers cette région.

L'action de la société, première grande agence de voyage en ligne américaine à publier ses résultats, a chuté de 5 % en séance prolongée.

Booking a déclaré mardi qu’elle restait attentive au conflit et qu’elle surveillerait son impact direct et indirect sur la demande de voyages.

Le conflit au Moyen-Orient a assombri les perspectives du secteur du voyage pour le reste de l’année, et une guerre prolongée pourrait faire grimper encore davantage les coûts pour les consommateurs, pesant ainsi sur les dépenses mondiales liées aux voyages.

Des chaînes hôtelières telles que Marriott , Hilton et Hyatt ont signalé un ralentissement de leurs revenus liés à l’hébergement dans la région du Moyen-Orient, alors que le conflit entre dans son sixième mois.

Toutefois, le secteur mise sur la résilience de la demande en matière de voyages d’affaires et de loisirs, ainsi que sur les retombées de la Coupe du monde de la FIFA qui vient de s’achever, pour aider à amortir le choc.

Cette incertitude intervient alors que les craintes liées à la prise en charge du processus de réservation par des agents d’IA, tels que ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google, pèsent sur la performance boursière des agences de voyage en ligne.

Basée à Norwalk, dans le Connecticut, Booking a affiché un bénéfice ajusté de 2,54 dollars (XX,XX euros) par action, contre une estimation des analystes de 2,45 dollars (XX,XX euros), selon les données compilées par LSEG.