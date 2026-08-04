Booking dépasse les attentes et s'envole de 5,5% après Bourse

Booking Holdings, groupe américain propriétaire de Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak et OpenTable, a enregistré un chiffre d'affaires de 7,35 MdsUSD au deuxième trimestre, en hausse de 8% sur un an et supérieur au consensus de 7,19 MdsUSD.

Le bénéfice ajusté par action a progressé de 15% à 2,54 dollars, dépassant également les 2,43 dollars attendus, tandis que les réservations brutes ont augmenté de 9% à 51 MdsUSD. Cette publication mieux orientée que prévu propulse le titre de 5,5% dans les échanges électroniques.

Au-delà du dépassement des attentes, la plateforme mondiale de réservation a préservé une rentabilité robuste malgré la modération des volumes. Les nuitées réservées ont progressé de 5%, contre près de 6% au trimestre précédent, tandis que la croissance des billets d'avion est retombée à 4% après 29% au premier trimestre. L'Ebitda ajusté a néanmoins augmenté de 9%, portant la marge à 36%, et le flux de trésorerie disponible a bondi de 16% à 3,64 MdsUSD.

Dans un secteur du voyage en ligne confronté à des coûts d'acquisition élevés, à la montée des usages liés à l'intelligence artificielle et aux perturbations géopolitiques, Booking a également relevé de 550 à 650 MUSD son objectif annuel d'économies à horizon 2027. Le groupe reste toutefois prudent pour le troisième trimestre, avec une croissance attendue de 4% à 6% du chiffre d'affaires et des réservations, en raison notamment de la hausse des tarifs aériens et d'une demande internationale long-courrier plus fragile.