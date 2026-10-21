Booking.com visé par une enquête de Bruxelles sur les fraudes et la transparence publicitaire

La Commission européenne a ouvert une procédure formelle contre la plateforme de réservation en ligne pour de possibles manquements au règlement sur les services numériques (DSA), notamment dans la prévention des escroqueries et l'identification des publicités.

Booking.com fait l'objet d'une enquête portant sur trois volets : les annonces d'hébergements frauduleuses ou non conformes, les tentatives d'hameçonnage exploitant les données des réservations et des clients, ainsi que la transparence des annonces bénéficiant d'un meilleur classement contre rémunération.

Bruxelles examinera notamment si la plateforme a correctement évalué ces risques et mis en place des mesures suffisantes pour prévenir les fraudes, protéger les données des utilisateurs et identifier clairement les contenus publicitaires.

La Commission poursuivra ses investigations, notamment par des demandes d'informations, des entretiens ou des inspections. Elle pourra adopter des mesures provisoires ou accepter des engagements de Booking.com. L'ouverture de cette procédure ne préjuge pas de son issue.

Le titre Booking Holdings affiche un repli de l'ordre de 23,5% depuis le début de l'année.