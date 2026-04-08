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Bonne nouvelle pour Accor, Essendi c'est bientôt fini !
information fournie par Investir 08/04/2026 à 09:00

Surprise! En pleine guerre au Moyen-Orient, un moment a priori peu propice aux tractations financières, Accor a annoncé, mercredi 1eravril au soir, avoir signé la vente du solde de ses parts (30,56%) dans Essendi (ex-AccorInvest), sa filiale de gestion des murs d'hôtels, à un consortium formé par Blackstone et Colony IM.

Cette opération, attendue depuis longtemps, va permettre au groupe hôtelier de recevoir jusqu'à 975millions d'euros, soit 675millions à la date de réalisation de la transaction, montant auquel s'ajoutera un complément de prix pouvant atteindre 300millions.

Rachat d'actions

L'opération devrait se dérouler au troisième trimestre de cette année sous plusieurs conditions. Dans le cas où elle parviendrait à être conclue, l'essentiel du produit de cession reviendrait aux actionnaires sous la forme de rachats d'actions supplémentaires, à hauteur de 500millions d'euros.

Par ailleurs, en Bourse, le titre commence à se redresser. Si le conflit au Moyen-Orient prenait fin, le secteur du voyage, très pénalisé pendant la guerre, retrouverait ses touristes internationaux qui sont moins nombreux à se déplacer depuis l'envolée des prix des transports(avions, automobiles). Selon les analystes de Barclays, Accor pourrait, malgré ce climat géopolitique défavorable, annoncer un RevPar (revenu par chambre disponible) en hausse de 4% au premier trimestre. Dans l'ensemble, la banque attend toutefois une baisse de 4% de l'excédent brut d'exploitation du groupe en2026.

Si la cession des 30,56% d'Essendi s'effectue comme prévu avant la fin de2026, ce sera bénéfique pour les actionnaires. Nous restons à l'achat avec un objectifde 50 €.

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Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 09:00:00.

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