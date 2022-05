Bone Therapeutics signe un accord définitif de souscription pour l’émission d’obligations convertibles d’un maximum de 5 M€ avec ABO

Pour recevoir toute l'actualité de Bone Therapeutics en temps réel, contactez bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie, annonce aujourd'hui la signature d’un accord définitif pour l’obtention d’un financement de 5 M€ en obligations convertibles (OCs) avec ABO Securities, arrangée par ABO Securities via son entité affiliée Global Tech Opportunities 15. Les produits de ce financement seront utilisés à la poursuite du développement clinique de l'actif principal de Bone Therapeutics, sa thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB.