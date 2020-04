Bone Therapeutics sécurise un financement de 11,0 M€

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui l'obtention d'un financement de 11,0 millions d'euros. Ce financement sera utilisé pour la progression des deux actifs clés de la Société, ALLOB et JTA-004, dans les étapes avancées de leur développement clinique. L'opération de financement est constituée de prêts relais à hauteur de 4,75 millions d'euros, d'un placement privé en actions par des actionnaires à hauteur de 1,26 million d'euros (conversion immédiate des obligations convertibles) et, en fonction des besoins de la Société, d'un placement privé d'obligations convertibles (OCs) à hauteur de 4,99 millions d'euros. Les prêts relais sont soumis à l'obtention d'une assurance-crédit, devant obtenir les approbation règlementaires, attendues en Mai 2020.