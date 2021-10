Bone Therapeutics publie ses résultats du troisième trimestre 2021

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies, publie aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre, clos au 30 septembre 2021.



« Au-delà des efforts que nous consacrons à notre programme en orthopédie ALLOB, Bone Therapeutics se concentre aujourd’hui entièrement sur l’extension à d’autres indications thérapeutiques de sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique basée sur les Cellules Souches Mésenchymateuses différenciées », déclare Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. « Notre premier partenariat dans ce secteur nous permet désormais d’accéder à une technologie clé utilisant les Cellules Souches Pluripotentes induites, une étape nécessaire au développement de notre nouvelle plateforme CSMi. Avec la nomination du Dr. Anne Leselbaum en qualité de Directeur Médical et la création d’un Conseil Scientifique dédié au développement de cette plateforme, Bone Therapeutic dispose également d’un fort soutien pour l’atteinte de cet objectif. Nous sommes impatients et enthousiastes à l’idée d’initier prochainement le développement de thérapies basées sur les CSM pour proposer de nouvelles options de traitement aux patients. »