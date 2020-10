Bone Therapeutics participe à la conférence virtuelle Cell & Gene Meeting on the Mesa

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui que son PDG, Miguel Forte, MD, PhD, réalisera une présentation à la conférence annuelle « Cell & Gene Meeting on the Mesa » qui se déroulera en virtuel du 12 au 16 octobre. Miguel Forte présidera également la séance intitulée « L'environnement réglementaire européen pour les ATMP - Faut-il s'attendre à un renforcement ou à un relâchement de la réglementation ? » avec la participation d'intervenants de l'Organisation européenne pour les maladies rares (EURORDIS), l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de la Commission européenne.