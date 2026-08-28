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Bonduelle : TP ICAP Midcap s'inquiète des effets de la sécheresse sur les marges
information fournie par AOF 28/08/2026 à 10:30
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(Zonebourse.com) - Bonduelle fait face aux conséquences des récents épisodes de sécheresse, qui ont fortement affecté les récoltes de pois et de maïs doux. Si le groupe ne prévoit pas de pénurie, la baisse des volumes devrait peser sur ses coûts et sa rentabilité. Dans ce contexte, TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à la vente sur le titre.

Après avoir déjà revu ses perspectives début août, le spécialiste des légumes transformés doit désormais composer avec les effets de la sécheresse sur ses récoltes et son outil industriel.

Selon les indications données par le directeur général Xavier Unkovic dans plusieurs entretiens à la presse, les récoltes de pois et de maïs doux devraient enregistrer une baisse comprise entre 15% et 20%. Conséquence directe de ces volumes plus faibles, deux usines du groupe ont dû interrompre leur activité pendant deux semaines.

Bonduelle se montre toutefois rassurant sur sa capacité à approvisionner ses clients et ne prévoit pas de pénurie de produits.

Pour TP ICAP Midcap, le principal risque se situe davantage du côté de la rentabilité. L'activité industrielle de Bonduelle repose sur des capacités de production dimensionnées pour traiter certains volumes. Une baisse des récoltes entraîne donc mécaniquement une moindre utilisation des usines et une moins bonne absorption des coûts fixes.

A cela s'ajoutent les engagements pris par Bonduelle auprès des agriculteurs ainsi que les dépenses supplémentaires liées aux conséquences de la sécheresse. Un impact qui, selon la direction, n'avait pas été intégré au plan de transformation du groupe.

TP ICAP Midcap estime ainsi que l'exercice 2025-2026 devrait rester globalement conforme aux objectifs révisés communiqués début août. Le résultat opérationnel pourrait toutefois ressortir légèrement sous la barre des 80 millions d'euros. Les inquiétudes de l'intermédiaire financier portent surtout sur l'exercice suivant. TP ICAP Midcap anticipe une nouvelle détérioration possible de la rentabilité en 2026-2027, sous l'effet notamment des conséquences de la baisse des récoltes.

Cette situation intervient alors que Bonduelle est engagé dans une transformation de son modèle destinée à restaurer durablement sa performance. Les aléas climatiques constituent désormais une difficulté supplémentaire, en particulier pour un groupe dont l'activité dépend directement des rendements agricoles et de l'utilisation de ses capacités industrielles.

Peu après 10h00 ce vendredi, l'action Bonduelle prenait 0,10%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 10:30:00.

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