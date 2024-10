Bonduelle - Résultats annuels 2023-2024 : Bonduelle s'engage dans un plan de transformation à 3 ans

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044





Bonduelle s’engage dans un plan de transformation à 3 ans





Le Groupe Bonduelle présentera le 7 octobre 2024 lors d’une conférence de presse son programme de transformation “ Transform to win ” ainsi que les performances financières et extra-financières de l’exercice 2023-2024.

“ Transform to win ” repose sur une revue stratégique solide des activités et vise à redonner au groupe les moyens de se développer en tant qu’entreprise B Corp performante et attractive.

Le Groupe Bonduelle clôture son année fiscale avec un chiffre d’affaires annuel en progression et un résultat opérationnel courant supérieur à l’objectif (1) et envisage une activité et rentabilité stables pour l’exercice 2024-2025 (1) .

Message de Xavier Unkovic - Directeur général :

“La transformation est au cœur du modèle de notre entreprise qui a su se réinventer au gré des défis qu’elle rencontre depuis plus de 170 ans. Animée par des fondamentaux puissants — l'engagement fort de nos équipes, des produits sains et délicieux portés par des marques emblématiques, et notre ambition à impact positif —, la métamorphose de Bonduelle prend une nouvelle dimension.

Nous évoluons dans un environnement mondial marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, des tensions sur la consommation et une érosion du pouvoir d'achat. Face à ces défis, nous avons tenu nos engagements et confirmé notre ambition de déployer un modèle d’affaires durable. Avec des innovations ciblées et des activations pertinentes, nos marques progressent.

L'année à venir sera une période de transition importante où nous déploierons notre plan de transformation pour préparer un rebond puis une accélération de nos performances dans les années qui suivront.”

“ Transform to win ”, une transformation portée par 5 piliers :

Après une année à la tête du groupe qui a permis une revue stratégique de ses activités, Xavier Unkovic annonce le lancement d’un vaste programme de transformation. “ Transform to win ”, déployé dans l’ensemble du Groupe Bonduelle.

Ce travail a permis de confirmer la pertinence de la mission du groupe autour de l’alimentation végétale et que celui-ci opère dans des segments de marché attractifs et en ligne avec les tendances de consommation fortes.

Le programme “ Transform to win ” s’articule autour de 5 piliers stratégiques :

performance

marques et innovations

géographies clés

efficacité des opérations et des organisations

impact positif.

Ce plan, décliné sur 3 ans, permettra de créer les conditions d’une transition, puis d’un rebond et enfin d’une accélération de la performance de l’entreprise autour d’une organisation alignée sur des objectifs communs et un planning stratégique ambitieux.

Performance financière

Le Conseil de Surveillance, réuni le 4 octobre 2024 sous la présidence de Martin Ducroquet, a examiné les comptes sociaux et consolidés 2023-2024 arrêtés par la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle, au titre de l’exercice 2023-2024 clos le 30 juin 2024, s’établit à 2 371,8 millions d’euros soit une progression de + 2,7 % en données comparables (1) . Après prise en compte des variations de change, il affiche un repli de - 1,4 % en données publiées.

Le résultat opérationnel courant est en progression de + 30,5 % en données comparables (1) et + 14,3 % en données publiées, la marge opérationnelle courante s’établissant à 3,2 % en données publiées, supérieure à l’objectif communiqué.

Données d’activité - chiffres clés

(en millions d’euros) 2023-2024 2022-2023 Variations Chiffre d’affaires 2 371,8 2 406,2 - 1,4 % Résultat opérationnel courant 75,3 65,9 + 14,3 % Résultat net - 119,8 14,5 N/A

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 2023-2024 2022-2023 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 558,2 1 508,1 3,3 % 2,9 % Zone hors Europe 813,6 898,1 - 9,4 % 2,4 % Total 2 371,8 2 406,2 - 1,4 % 2,7 %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA total consolidé

(en millions d’euros) 2023-2024 2022-2023 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Conserve 1 120,1 1 126,3 - 0,5 % 6,1 % Surgelé 303,0 278,8 8,7 % 10,3 % Frais 948,6 1 001,1 - 5,2 % - 3.3 % Total 2 371,8 2 406,2 - 1,4 % 2,7 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 65,7 % de l'activité sur l’exercice, affiche sur cette période une progression de + 3,3 % en données publiées et + 2,9 % en données comparables (1) malgré un ralentissement de son activité reflétant un climat de consommation morose sur le dernier trimestre.

Les gammes conserve et surgelé à marques de distributeurs ont connu sur l’exercice un fort dynamisme lié au contexte de pression sur le pouvoir d’achat, l’activité à marques Bonduelle et Cassegrain affichant néanmoins une croissance elle aussi positive, dans les deux canaux grande distribution et restauration hors foyer.

L'activité frais 4 ème gamme (salades en sachet) et traiteur présente, elle, un chiffre d’affaires stable sur l’année, les activités salades en Italie et traiteur affichant une activité en progression, les activités salades en France et en Allemagne s’affichant, à l’instar de ces deux marchés, en recul.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 34,3 % de l’activité sur l’exercice, progresse sur l’exercice 2023-2024 de + 2,4 % en données comparables (1) (- 9,4 % en données publiées).

Sur l’ensemble de l’exercice fiscal, la zone Eurasie et pays émergents a poursuivi sa progression tant en volumes qu’en valeur grâce à la croissance solide de la marque Bonduelle en conserve et une accélération encore soutenue en surgelé en grande distribution.

L’activité en Amérique du Nord reste, sur l’exercice, en repli, les segments des bowls à marque Ready Pac Bistro, leader du marché et des salad kits, porteurs de valeur ajoutée progressent tous deux tant en volumes qu’en valeur en grande distribution, le segment des salades en sachet s’affichant lui en repli.

Résultat opérationnel

(en millions d’euros) 2023-2024 2022-2023 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Chiffre d’affaires 2 371,8 2 406,2 - 1,4 % + 2.7 % Résultat opérationnel courant 75,3 65,9 + 14,3 % + 30,5 % Taux de marge opérationnelle courante 3,2 % 2,7 % + 44 bps + 74 pbs

Au titre de l’exercice 2023-2024, le Groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 75,3 millions d’euros à taux de change courants contre 65,9 millions d’euros l’exercice précédent, soit une marge opérationnelle courante de 3,2 % en données publiées, supérieurs à l’objectif communiqué en début d’exercice, permis par des programmes volontaristes d’amélioration de l'efficacité industrielle et une stricte maîtrise des frais généraux.

La zone Europe affiche une marge opérationnelle courante de 5,1 % en données comparables (1) , en progression de 40 bps sur l’exercice fiscal, performance obtenue malgré un repli de l’activité en volumes et une progression des marques de distributeurs.

La progression du résultat opérationnel courant de la zone hors Europe et de la marge opérationnelle courante (0,7 % en données comparables (1) vs - 0,6 % l’exercice précédent) se poursuit notamment sous l’effet du redressement des activités en Amérique du Nord qui tire profit des initiatives de compétitivité mises en place en 2022-2023 et qui se sont poursuivies tout au long de l'exercice.

Les éléments non récurrents s’élèvent à - 145 millions d’euros sur l’exercice, principalement composés de la dépréciation d’actifs incorporels de l’activité frais en Amérique du Nord d’une part et de la dépréciation à 100 % des actifs de l’usine de Saint-Mihiel dans la Meuse (France) d’autre part (5 millions d’euros), site dont la fermeture a été annoncée dans un communiqué daté du 29 août 2024. Malgré un redressement amorcé en 2023-2024 de l’activité frais en Amérique du Nord, la génération attendue de cash flow futurs actualisés s’avérant inférieure à la valeur des actifs concernés, le groupe a procédé à une dépréciation du goodwill de l’activité à hauteur de 131 millions d’euros.

Après prise en compte des éléments non récurrents de l’exercice, le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s'affiche en données publiées à - 69,7 millions d’euros contre 54,1 millions d’euros l’exercice précédent.

Résultat net

Le résultat financier s’établit à - 35,1 millions d’euros, contre - 31,3 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent. La hausse est liée d’une part à un accroissement du besoin en fonds de roulement et en particulier des stocks (effet volumes lié à une consommation en baisse et effet valeur lié à l’inflation) et, d’autre part, à la poursuite de la hausse des taux d’intérêts des principales monnaies dans lesquelles le groupe opère, partiellement limitée par les instruments financiers de couverture mis en place. Le taux moyen de financement passe ainsi de 4,01 % à 4,39 %.

Les mises en équivalence génèrent un produit de 3,6 millions d’euros contre 4,4 millions d’euros l’exercice précédent correspondant essentiellement à la quote-part de résultat de la part minoritaire de détention des activités de la société Nortera Foods.

La charge d’impôts s’établit à 18,5 millions d’euros, stable par rapport à l’exercice précédent, la charge d’impôt incluant la non activation des pertes des activités de frais en Amérique du Nord et la non déductibilité de la dépréciation de 131 millions d’euros enregistrée sur ce même périmètre au titre des éléments non récurrents.

Après prise en compte du résultat des mises en équivalence, du résultat financier et de la charge d’impôts, le résultat net du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2023-2024 s’établit à - 119,8 millions d’euros, contre 14,5 millions d’euros l’exercice précédent.

Situation financière

30 juin 2022 publié 30 juin 2022

hors IFRS 16 30 juin 2023

publié 30 juin 2023

hors IFRS 16 30 juin 2024

publié 30 juin 2024

hors IFRS 16 Dette nette (en millions d’euros) 362,9 267,9 436,1 356,7 561,9 485,6 Gearing (2) 0,43 0,31 0,56 0,45 0,88 0,75 Levier d’endettement (3) 2,63 2,28 2,94 2,84 3,57 3,56

La dette nette (hors IFRS 16) au 30 juin 2024 s’établit à 485,6 millions d’euros, contre 356,7 millions d’euros au 30 juin de l’exercice précédent. Le ratio de dettes ramené aux capitaux propres du groupe (gearing (2) ) reste limité à 0,75. Le levier d’endettement (3) (dette nette / REBITDA) s’élève, quant à lui, à 3,56 contre 2,84 l’exercice précédent (hors IFRS 16).

Faits marquants de l’exercice et événements postérieurs à l’exercice

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 29 août 2024 un projet de cession de son activité de salade en sachet en France et en Allemagne

Le Groupe Bonduelle a annoncé, le 29 août 2024, plusieurs projets visant à protéger la pérennité de l’entreprise :

un redimensionnement de Bonduelle Frais France avec un projet d’allègement des structures siège et de cessation d’activité avec recherche de repreneur sur le site de Saint-Mihiel,

une négociation exclusive avec Les Crudettes, Société du Groupe LSDH pour la reprise de son activité de salade en sachet en France,

et une négociation exclusive avec Taylor Farms pour la reprise de son activité de salade en sachet en Allemagne.

Ces projets sont nécessaires, compte tenu d’une dégradation continue des résultats de l’activité de salades fraîches en sachet dans les pays concernés, pour préserver les emplois au sein des usines du Groupe Bonduelle en France et en Europe. Ils permettraient notamment de focaliser le groupe sur l’accélération de ses activités sur le marché du traiteur frais, de la conserve et du surgelé sur ces territoires.

Ces transactions sont soumises à l'obtention des autorisations préalables réglementaires requises.

Assemblée Générale du 5 décembre 2024 - Dividende

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2024 un dividende de 0,20 euro par action.

Perspectives

Dans un climat de consommation sous pression et de préoccupation du consommateur relatif à son pouvoir d’achat, le Groupe Bonduelle entend accentuer sa politique d’innovations accessibles au travers de ses marques, appuyée par un renforcement de ses investissements marketing, en particulier sur le marché américain.

En parallèle, le groupe poursuivra son programme de transformation initié en 2023-2024 comprenant notamment le projet de cession des activités de salade en sachet en France et en Allemagne.

Dans ce contexte, le groupe a pour objectif, pour cette année de transition, une stabilité de son activité et de son résultat opérationnel courant, tous deux en données comparables (1) .

(1) en données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(2) dette financière nette / capitaux propres

(3) dette financière nette / EBITDA récurrent

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :

- Réunion d’information : 7 octobre 2024

- Chiffre d’affaires 1 er trimestre 2024-2025 : 7 novembre 2024 (après bourse)

- Assemblée Générale Annuelle : 5 décembre 2024

- Chiffre d’affaires 1 er semestre 2024-2025 : 4 février 2025 (après bourse)

- Résultats 1 er semestre 2024-2025 : 5 mars 2025 (après bourse)

- Réunion d’information : 6 mars 2025

Retrouvez l’intégralité des résultats annuels

et le calendrier des publications financières sur www.bonduelle.com

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 10 409 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec des agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 69 035 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 371,8 M€ (données au 30 juin 2024).

Nos 4 marques emblématiques sont : BONDUELLE, READY PAC BISTRO, CASSEGRAIN, GLOBUS.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Pièce jointe