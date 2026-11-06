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Bonduelle publie des résultats quasi stables, TP Icap Midcap reste à la vente
information fournie par AOF 06/11/2026 à 09:40

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(Zonebourse.com) - Le chiffre d'affaires trimestriel du géant des légumes prêts à consommer n'a pas dépassé les attentes des brokers, qui jugent désormais les objectifs annuels ambitieux.

Le groupe Bonduelle a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires de 524,8 millions d'euros sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2026, soit le premier trimestre de son exercice décalé. Ces revenus sont en très légère progression de 0,5% en données comparables et de 1% en données publiées sur un an.

Dans le détail, les revenus sont contrastés, notamment selon les zones géographiques. Le chiffre d'affaires est en hausse de 6,4% sur la zone Europe, qui représente près des deux tiers de l'activité du groupe. C'est plus compliqué hors Europe, avec un recul organique de 9,4% qui s'explique par les répercussions de la crise du Cyclospora aux Etats-Unis.

"La zone Europe fait mieux que prévu alors que la zone hors Europe sous-performe", résume TP Icap Midcap. Avec un trimestre "encore peu dynamique", la publication est "globalement conforme" aux attentes des brokers.

Pour son exercice 2026-2027, le groupe français n'a pas publié de prévisions chiffrées mais table sur "le maintien de la rentabilité et l'amélioration des fondamentaux financiers du groupe, notamment la génération de cash-flow et la réduction de l'endettement". Pour TP Icap Midcap, ces objectifs sont "ambitieux". Le courtier reste à la vente, avec un objectif de cours à 6,8 euros. Peu après 9 heures, le titre est quasi-stable ( 0,12%), à 8,17 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 09:40:00.

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