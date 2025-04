Bonduelle: les salades en sachet en Allemagne cédées information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Bonduelle confirme la cession effective au 31 mars des actifs relatifs à l'activité de salade en sachet en Allemagne à Taylor Farm, une cession qui 'marque une étape importante pour l'amélioration de la rentabilité opérationnelle du groupe'.



Elle permet également à la marque Bonduelle de rester bien présente sur le marché allemand à travers son activité de conserves et surgelés, mais également sur le segment salade en sachet avec une licence de marque accordée à l'acquéreur.



L'activité salade en sachet en Allemagne, structurellement déficitaire, représentait pour le groupe agroalimentaire un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Le résultat de cession des actifs de cette activité est non significatif.





