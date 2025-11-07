Bonduelle confirme son objectif de rentabilité opérationnelle courante pour 2025-2026

(AOF) - Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2025-2026 du groupe Bonduelle s’établit à 519,8 millions d’euros, soit un repli de 0,5% en données comparables et de 2,1% en données publiées sur un an. Dans le détail, sur cette période, la zone Europe, qui représente 62,6 % de l’activité, affiche un recul de 2% en comparable et de 1,9% en publié du fait de tendances de consommation peu porteuses tant en grande distribution qu'en restauration hors foyer et d'une météo estivale défavorable aux activités traiteur.

"Les innovations lancées dans les différentes catégories de produits devraient permettre de redynamiser l'activité commerciale des prochains trimestres", détaille le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes pour cette région.

En outre, sur ce premier trimestre, la zone hors Europe, qui représente 37,4% de l'activité, enregistre une croissance de 1,9% en données comparables mais un repli de 2,3% en données publiées. L'activité est portée par la dynamique de la zone Eurasie et la bonne résistance aux Etats-Unis en particulier pour les gammes de solutions de repas, dans un contexte de ralentissement de la consommation lié à la résurgence de l'inflation.

Malgré le contexte de consommation sous pression, le groupe Bonduelle confirme son objectif de rentabilité opérationnelle courante annoncé fin septembre en données comparables pour l'exercice 2025-2026 : 90 millions d'euros.

En septembre dernier, l'entreprise expliquait que "cet objectif sera soutenu par une croissance de l'activité à marques, une amélioration de la performance agro-industrielle et par la maîtrise de ses frais de structure tout en poursuivant ses programmes ambitieux à impact positif".

AOF - EN SAVOIR PLUS