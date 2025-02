Bonduelle: chiffre d'affaires semestriel en léger repli information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce que sur la période du 1erjuillet au 31 décembre 2024, son CA est ressorti à 1119 millions d'euros contre 1139 millions d'euros au 1ersemestre de l'exercice précédent, soit une évolution de -1,5% en données comparables et -1,7% en données publiées, les évolutions des devises pesant marginalement sur la croissance de l'activité (-0,2%).



En valeur, la nette progression de +1,9% des activités à marques sur la période confirme l'importance stratégique du développement des marques annoncé dans le plan de transformation du groupe, 'Transform to win' en octobre dernier, et contraste avec le repli marqué des activités à marques distributeurs : -6,9%.



Le Groupe Bonduelle communiquera ses perspectives d'évolution de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'exercice 2024-2025 à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels le 5 mars 2025.





Valeurs associées BONDUELLE 6,30 EUR Euronext Paris +2,44%