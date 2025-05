Bonduelle - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024-2025 : Le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs annuels et affiche une stabilité de son activité au 3ème trimestre

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2024-2025

(1 er janvier - 31 mars 2025)

Le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs annuels et affiche une stabilité de son activité au 3 ème trimestre

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle du 3 ème trimestre (du 1 er janvier au 31 mars 2025) de l’exercice 2024-2025, est stable par rapport à l’exercice précédent à 529,3 millions d’euros en données publiées.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice (du 1 er juillet 2024 au 31 mars 2025), le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 1 648,7 millions d’euros, soit un léger repli par rapport à l’exercice précédent de - 1,1 % tant en données publiées qu’en données comparables*. Sur cette période, les activités à marques continuent leur progression en valeur (+ 1,0 % en données comparables*) contrastant avec le repli des activités à marques de distributeurs sur la même période (- 4,5 % en données comparables*).

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs à l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne, dont l’annonce du projet de cession a été faite le 29 août 2024, seront regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”.

L’évolution du chiffre d’affaires conformément à la norme IFRS 5 c’est-à-dire excluant le chiffre d’affaires de l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne au titre du 3 ème trimestre 2023-2024 retraité et 2024-2025 est présentée et commentée ci-après.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois

2024-2025 9 mois

2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3 ème trimestre 2024-2025 3 ème trimestre 2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 001,0 1 054,3 - 5,0 % - 5,2 % 328,7 341,7 - 3,8 % - 3,9 % Zone hors Europe 647,7 612,8 5,7 % 6,0 % 200,5 186,1 7,7 % 6,2 % Total 1 648,7 1 667,1 - 1,1 % - 1,1 % 529,3 527,9 0,3 % - 0,3 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois

2024-2025 9 mois

2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3 ème trimestre 2024-2025 3 ème trimestre 2023-2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 803,6 854,9 - 6,0 % - 5,5 % 248,9 260,2 - 4,4 % - 3,2 % Surgelé 225,7 227,3 - 0,7 % - 0,8 % 75,3 78,4 - 4,0 % - 3,9 % Frais 619,4 584,8 5,9 % 5,1 % 205,1 189,2 8,4 % 5,1 % Total 1 648,7 1 667,1 - 1,1 % - 1,1 % 529,3 527,9 0,3 % - 0,3 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 60,7 % de l’activité sur la période, présente sur les 9 premiers mois de l'exercice, une évolution globale de - 5,0 % à taux de change courants et - 5,2 % en données comparables*, toujours pénalisée par des décalages d’approvisionnement dans les ventes en conserve à marques de distributeurs (- 12,4 %).

Les activités de frais maintenues en portefeuille (salade en sachet en Italie, traiteur en France et en Italie) affichent, elles, sur cette même période, une croissance de + 3,1 % en données comparables*.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, qui représente 39,3 % de l’activité sur la période, affiche, sur les 9 premiers mois de l’exercice une évolution de + 5,7 % à taux de change courants et + 6,0 % en données comparables*.

En Amérique du Nord, la solide progression des solutions de repas complets ( bowls ) ainsi que des salad kits alimente la croissance totale de la zone à + 6,8 % en données comparables* confirmant la dynamique enregistrée au 1 er semestre de l'exercice, l’introduction en cours de la marque Bonduelle aux Etats-Unis se traduisant par une accélération des rotations en linéaires. La zone Eurasie, Export et Mercosur confirme elle aussi sa progression à + 5,3 % en données comparables* , les ventes à marques progressant de + 6,2 % en données comparables*.

Faits marquants

Projet de cession de l’activité de salade en sachet en France

Le Groupe Bonduelle a annoncé, le 29 août 2024, plusieurs projets visant l’activité en France.

Concernant le projet de redimensionnement de Bonduelle Frais France, un accord a été conclu avec les représentants du personnel sur, d’une part, les modalités d'accompagnement des salariés suite à l’arrêt effectif de l’activité de l'usine de Saint-Mihiel le 28 février 2025 et, d’autre part, la mise en œuvre du plan de départ volontaire du siège social situé à Genas.

Concernant le projet de cession des activités de salade en sachet en France, les travaux se poursuivent pour lever les conditions suspensives.

Cession de l’activité de salade en sachet en Allemagne

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 1 er avril 2025 avoir réalisé au 31 mars 2025 la cession effective des actifs relatifs à l’activité de salade en sachet en Allemagne à l’entreprise Taylor Farm.

Cette cession, annoncée dans le plan de transformation de l’entreprise “ Transform to win ” le 29 août dernier, marque une étape importante pour l’amélioration de la rentabilité opérationnelle du groupe. Il permet également à la marque Bonduelle de rester bien présente sur le marché allemand à travers son activité de conserves et surgelés mais également sur le segment salade en sachet avec une licence de marque accordée à l’acquéreur.

L’activité salade en sachet en Allemagne, structurellement déficitaire, représentait pour le groupe un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.

La perte nette relative à la période du 1 er juillet 2024 au 31 mars 2025 sera enregistrée dans les comptes consolidés du groupe au titre des activités non poursuivies conformément aux règles comptables IFRS. Le résultat de cession des actifs de cette activité est non significatif et sera également enregistré dans les comptes au 30 juin 2025 au titre des activités non poursuivies.

Le groupe poursuit par ailleurs son développement sur le marché du traiteur frais en Europe, et renforce sa présence sur le marché américain avec le lancement récent de la marque Bonduelle dans cette géographie.

Perspectives

Après un léger repli au 1 er semestre, le chiffre d'affaires du groupe s’est stabilisé au 3 ème trimestre. Malgré l’impact de la mauvaise campagne agricole en Russie qui impactera plus particulièrement la rentabilité sur le second semestre, le Groupe Bonduelle poursuit sa transformation et confirme ses objectifs annuels de stabilité du chiffre d’affaires et de rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants.

*données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :



- Chiffre d’affaires de l’exercice 2024-2025 : 1 er août 2025 (après bourse)

- Résultats annuels 2024-2025 : 26 septembre 2025 (après bourse)

- Présentation des résultats annuels : 29 septembre 2025

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 10 409 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec des agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 69 035 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 371,8 M€ (données au 30 juin 2024).

Nos 3 marques emblématiques sont : BONDUELLE, CASSEGRAIN et GLOBUS.

