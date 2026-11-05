Bonduelle - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027 : Dans un contexte exigeant, le Groupe Bonduelle clôture son 1er trimestre en légère croissance

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : La Woestyne – 59173 Renescure

447 250 044 RCS Dunkerque

Le chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2026-2027 du Groupe Bonduelle (du 1 er juillet au 30 septembre 2026) s’établit à 524,8 millions d’euros, en progression de + 0,5 % en données comparables* et de + 1,0 % en données publiées par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La progression de l’activité au 1 er trimestre reflète des évolutions contrastées selon les zones géographiques et les catégories de produits. La croissance de la zone Europe compense le recul de la zone hors Europe. Par segment d’activités, la conserve progresse de + 9,8 % en données comparables* et le surgelé de + 1,1 %, tandis que le frais élaboré recule de - 10,7 %.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1 er juillet au

30 septembre 2026 Du 1 er juillet au

30 septembre 2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 346,1 325,6 6,3 % 6,4 % Zone hors Europe 178,7 194,2 - 8,0 % - 9,4 % Total 524,8 519,8 1,0 % 0,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1 er juillet au

30 septembre 2026 Du 1 er juillet au

30 septembre 2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 270,0 244,6 10,4 % 9,8 % Surgelé 69,0 68,3 1,1 % 1,1 % Frais élaboré 185,8 206,9 - 10,2 % - 10,7 % Total 524,8 519,8 1,0 % 0,5 %

Zone Europe

Au premier trimestre de l’exercice 2026-2027, la zone Europe, qui représente 65,9 % de l’activité du groupe, réalise un chiffre d’affaires de 346,1 millions d’euros, contre 325,6 millions d’euros pour la même période de l'année précédente. L’activité progresse de + 6,4 % en données comparables* et de + 6,3 % en données publiées, grâce à la bonne dynamique des offres plus cuisinées, en traiteur comme en surgelé, et au retour à la normale sur les marques distributeurs.

Zone hors Europe

Au premier trimestre de l’exercice 2026-2027, la zone hors Europe, qui représente 34,1 % de l’activité du groupe, réalise un chiffre d’affaires de 178,7 millions d’euros, contre 194,2 millions d’euros un an auparavant. L’activité recule de - 9,4 % en données comparables* et de - 8,0 % en données publiées, en raison des répercussions de la crise du Cyclospora aux États-Unis qui, sans impliquer nos produits, a affecté la confiance des consommateurs dans l’ensemble de la catégorie salade et fortement pesé sur le marché américain depuis le début de l’exercice.

Autres faits marquants

Mise à disposition du document d’enregistrement universel

Le document d’enregistrement universel 2025-2026 du Groupe Bonduelle a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 15 octobre 2026 et sa mise à disposition a été annoncée le 16 octobre 2026. Il est consultable sur le site de la société www.bonduelle.com et sur le site de l’AMF www.amf-france.org , ainsi qu’au siège administratif de la société : Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France.

Assemblée Générale du 3 décembre 2026 - Dividende

L’Assemblée Générale annuelle se déroulera le 3 décembre 2026 à 17 heures au siège administratif de la société, rue Nicolas Appert – 59653 Villeneuve d'Ascq, France. Les modalités d'accès à cette assemblée, les résolutions qui seront soumises à son approbation, et l'ensemble des documents prévus par la réglementation peuvent être consultés sur le site www.bonduelle.com (rubrique Investisseurs - Assemblées Générales).

La distribution d’un dividende de 0,25 euro par action au titre de l’exercice 2025-2026 sera proposée à cette Assemblée Générale, sous réserve de son approbation.

Perspectives

Pour l’exercice 2026-2027, les orientations du groupe communiquées le 2 octobre 2026 privilégient le maintien de la rentabilité et l’amélioration des fondamentaux financiers du groupe, notamment la génération de cash-flow et la réduction de l’endettement, dans un environnement marqué par de fortes incertitudes agricoles et géopolitiques.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :

- Assemblée Générale Annuelle : 3 décembre 2026

- Chiffre d’affaires et résultats 1 er semestre 2026-2027 : 25 février 2027 (après bourse)

A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle, c'est avant tout une histoire de famille du nord de la France qui dure depuis 7 générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques iconiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus. Nous collaborons avec près de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et légumes secs récoltés à leur meilleur stade de saveur et de nutrition.

Parce que nous croyons que chaque repas est une opportunité de faire la différence, nous sommes engagés pour inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour le bien-être de tous et la préservation de la planète. Certifiés 100% B Corp depuis le 1 er janvier 2026 en France et dans le monde, nous réaffirmons notre engagement pour un modèle plus durable et responsable.

Au titre de l’exercice 2025-2026, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

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