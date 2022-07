Bonduelle - Activité et rentabilité attendues inférieures à l’objectif pour 2021-2022 et valeur des actifs de l’activité frais en Amérique du Nord sous revue

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Activité et rentabilité attendues inférieures à l’objectif pour 2021-2022

et valeur des actifs de l’activité frais en Amérique du Nord sous revue

Le Groupe Bonduelle indique que, compte tenu des premiers indicateurs d’activité du 4 ème trimestre de l’exercice 2021-2022 d’une part, d’une vague sans précédent d’inflation touchant l’ensemble des composantes de coût et en accentuation sur la période d’autre part et enfin d’un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, la croissance du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s’inscrire en deçà des objectifs communiqués de respectivement + 3 % et + 3,6 % à périmètre et change constants sur l’ensemble de l’exercice.

Les difficultés rencontrées par la business unit Bonduelle Fresh Americas amènent le groupe à revoir la perspective de rentabilité de celle-ci à moyen terme pouvant conduire à une dépréciation d’actifs corporels et/ou incorporels et d’impôts différés actifs de cette activité.

