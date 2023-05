Bon à savoir : les dettes d'Etats

dt expert

Depuis la fin de l'époque médiévale, les Etats ont fait appel à la dette publique pour se financer, en particulier pour financer leurs efforts de guerre. A l'époque contemporaine, notamment après la Seconde Guerre mondiale, depuis la crise financière du subprime, les gouvernements ont utilisé des emprunts pour financer leurs programmes, les services publics, les infrastructures et d'autres dépenses importantes. Cependant, le niveau de la dette publique a considérablement augmenté ces dernières années, atteignant des niveaux sans précédent. Avec la pandémie du Covid-19 qui a provoqué un coup d'arrêt brutal et massif à l'économie nécessitant le soutien par la puissance publique de l'ensemble des acteurs économiques sous peine de faillites massives, la question de la dette est devenue un sujet majeur du débat.

Quelle est la définition des obligations d'Etat ? Et quels sont leur fonctionnement, leur impact, ainsi que leurs avantages sur le plan économique, pour les Etats comme pour les investisseurs ?

Définition

Une obligation est une part de dette émise par une entreprise, un organisme ou un État sur les marchés financiers. Le détenteur d'une obligation, aussi appelé créancier obligataire, est donc celui qui a prêté de l'argent en achetant une obligation. Ce dernier recevra alors en contrepartie, des intérêts de la part de l'émetteur.

L'émetteur est donc l'organisme qui émet et vend ces obligations. Pour les acquérir, le prêteur paie ce que l'on appelle un capital. Le taux d'intérêt ou taux de coupon est fixé par l'émetteur. Les intérêts qui en découlent sont appelés coupons et devront être versés par l'emprunteur sur la durée du prêt, à savoir jusqu'à l'échéance.

On différencie plusieurs types d'obligations :

Les obligations à taux fixe, celles dont le montant du coupon est déterminé et connu au moment de l'émission et dont la valeur ne changera pas jusqu'à maturité.

Les obligations à taux variable dont le coupon est indexé sur un taux de court terme comme l'EURIBOR3mois ou encore l'EURIBOR6mois.

- les obligations indexées sont celles dont le coupon varie en fonction d'un indice qui aura été défini au préalable, par exemple le taux d'inflation.

- les obligations à coupon unique sont celles dont le montant du coupon sera versé en une seule fois après capitalisation, lorsque le titre sera arrivé à échéance.

- les obligations à zéro coupon qui comme leur nom l'indiquent ne génèrent aucun coupon. Les intérêts seront alors entièrement payés à l'échéance après avoir été capitalisés pendant la durée de vie de l'obligation. Ces obligations sont souvent émises avec une décote : elles sont émises en dessous du pair, c'est-à-dire en dessous de leur valeur nominale.

L'achat d'une obligation s'effectue auprès d'une banque, d'un conseiller ou d'un courtier au moment de son émission ou alors sur les marchés financiers. À noter que certaines obligations peuvent être converties en actions provenant de l'organisme émetteur si les modalités au moment de l'émission du titre le permettent, elles sont appelées obligations convertibles.

Exemple de fonctionnement d'une obligation :

Supposons que le Trésor américain émette une obligation avec une valeur nominale de 1000$ sur 10 ans avec un coupon de 4% et des versements semi-annuels. Si l'obligation est détenue jusqu'à maturité, les intérêts reçus seront tels que :

Obligations d'Etat

Les obligations d'État sont des titres de dette émis par un gouvernement pour financer des projets ou des activités gouvernementales à court ou long terme. Ces obligations ont des maturités allant de quelques mois à plusieurs décennies et sont considérées comme des investissements sûrs.

Les investisseurs peuvent acheter des obligations d'État en échange d'un paiement initial, appelé prix d'émission, qui correspond au montant nominal de l'obligation. En retour, l'investisseur reçoit des paiements d'intérêts réguliers, généralement bisannuels, jusqu'à l'échéance (la maturité) de l'obligation. À l'échéance, l'investisseur reçoit le dernier paiement d'intérêts ainsi que le montant nominal initial qu'il a payé.

Les obligations d'État offrent de nombreux avantages pour les États. Tout d'abord, elles sont une source importante de financement pour les gouvernements nationaux, leur permettant de financer des projets d'infrastructures, des programmes sociaux et les domaines régaliens tels que la défense et la sécurité nationale. Les obligations d'État permettent également aux États d'emprunter à des taux d'intérêt généralement inférieurs à ceux du marché, car ils sont considérés comme étant des emprunteurs peu risqués.

En outre, les obligations d'État sont également importantes pour l'économie dans son ensemble. Elles fournissent une source de financement stable pour les gouvernements, ce qui peut aider à stabiliser l'économie en période d'incertitude économique. Les obligations d'État sont également importantes pour les investisseurs, car elles offrent des rendements relativement stables et prévisibles, même dans des conditions économiques difficiles.

Intérêt des obligations d'Etat pour les investisseurs

Il existe plusieurs avantages pour les investisseurs à détenir des obligations d'État dans leur portefeuille. L'un de ces principaux avantages est leur faible risque de crédit. Les obligations d'État sont garanties par la capacité de l'État à honorer ses obligations financières. Les États sont des émetteurs de dette de premier ordre, et ils sont généralement considérés comme des emprunteurs de qualité, ce qui signifie que leurs obligations sont considérées comme plus sûres que les autres valeurs. Mais en conséquence, elles offrent des rendements plus faibles que d'autres types d'obligation.

Un autre avantage des obligations d'État est leur liquidité élevée. Elles sont facilement négociables sur les marchés financiers, ce qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre leurs positions quand ils le veulent. Ils réduisent les risques liés à la liquidité contrairement à certaines actions ou produits provenant de marchés émergents.

De plus, les obligations d'État ont tendance à être moins volatiles que les actions et d'autres instruments financiers, car elles sont considérées comme plus sûres puisque l'État est la contrepartie. Cela signifie qu'elles peuvent aider les investisseurs à diversifier leur portefeuille et à se couvrir contre la volatilité des marchés et couvrir les pertes potentielles dans d'autres parties de leur portefeuille lorsque l'environnement est incertain.

Grâce à ces avantages, les investisseurs peuvent mettre en place différentes stratégies d'investissement. Il existe plusieurs façons pour les investisseurs de tirer parti des obligations d'État dans leur portefeuille. L'une de ces stratégies est l'investissement passif. Il s'agit simplement d'acheter des obligations d'État et les conserver jusqu'à l'échéance. Cela garantit un rendement fixe et prévisible pendant la durée de l'investissement. Une autre stratégie est l'investissement actif. Les investisseurs peuvent chercher à surperformer le marché en achetant et en vendant des obligations d'État grâce à l'analyse fondamentale et technique. Cela implique d'analyser l'économie globale à travers les taux d'intérêt, les indicateurs économiques clés et les événements politiques pour déterminer le moment opportun d'achat ou de vente des obligations d'État. Cependant, cette stratégie se rapproche plus du trading que de l'investissement pur et simple.

Actualité : le plafond de la dette américaine

En parallèle aux obligations d'État, la dette américaine est actuellement au centre d'une tempête pesant sur les places financières mondiales.

La limite actuelle de la dette fédérale américaine est sur le point d'être atteinte s'établissant à 31.400 milliards de dollars. Ce plafond empêche les Etats-Unis de se financer sur les marchés financiers qui légalement ne pourront bientôt plus s'endetter davantage. D'après l'ancienne présidente de la Réserve Fédérale et actuelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, si ce plafond d'endettement légal n'est pas augmenté par le vote majoritaire du Congrès et du Sénat, cela risque de plonger les Etats-Unis dans une situation de défaut de paiement d'ici début juin. Un défaut de paiement serait synonyme d'incapacité de versement des salaires des fonctionnaires, de remboursement des créanciers obligataires détenant des bons du Trésor américain et causerait un net ralentissement de l'activité économique américaine, qui par ricochet, entraverait l'embauche et générerait un vent de panique violent sur les places financières mondiales.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy et le président démocrate Joe Biden sont en actives négociations pour l'ajustement du plafond de la dette américaine. Le premier exige une diminution de la dette publique américaine, la jugeant trop élevée. Le second, qui prépare sa réélection pour 2024, refuse de diminuer la dette qui mettrait en danger le système de soin américain, réduirait les subventions aux entreprises et préfère se pencher sur la taxation des plus fortunés.

D'ailleurs, les Crédit Default Swap (CDS) de court terme des Etats-Unis se sont envolés, ce qui augmente le coût de l'assurance contre le défaut de paiement des Etats-Unis.

Pour conclure, les obligations d'État sont importantes pour l'économie dans son ensemble, fournissant une source de financement stable pour les gouvernements, ce qui peut aider à stabiliser l'économie en période d'incertitude ou de crise économique, et un choix généralement peu risqué pour les investisseurs.

Réalisé par Elio Sawaya , Matteo Amiel, Maxime Del Ben et Mathias Ramoin avec l'aide de Marc Dagher.

Article initialement publié sur DT Expert