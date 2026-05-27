Bombardier va fournir trois appareils de surveillance maritime à l'Australie

Le constructeur canadien renforcera sa présence sur le marché australien grâce à ces appareils exploités par Metrea pour le compte de l'Australian Border Force.

Bombardier annonce que sa division Défense fournira trois avions Global 6500 destinés à des missions de surveillance maritime pour l'Australian Border Force. Les appareils seront exploités par Metrea, société spécialisée dans les services de défense et de sécurité nationale.

"L'avion Global 6500 offre des capacités inégalées en matière de surveillance maritime, grâce à sa distance franchissable, sa vitesse, son autonomie et sa fiabilité exceptionnelles", a déclaré Michael Anckner, vice-président Vente mondiale de Bombardier Défense.

Ce programme marque l'arrivée de la plateforme Global en Australie dans une configuration dédiée aux missions spéciales. Bombardier souligne que ses avions Learjet et Challenger sont déjà utilisés dans le pays pour des missions de recherche et sauvetage ainsi que d'évacuation médicale.

Le groupe dispose d'une flotte de plus de 75 jets d'affaires en Australie et a renforcé ces dernières années son implantation locale, avec l'ouverture d'un centre de service à Melbourne en 2022, puis l'annonce d'une nouvelle escale de maintenance à Perth en mars 2025.

Le titre Bombardier affiche une hausse de l'ordre de 26% depuis le début de l'année.