Bombardier signe jusqu'à 4,72 MdsUSD de commandes pour son Challenger 3500
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:50

Le constructeur canadien renforce sa relation avec Vista (un loueur de jets privés de luxe), son client historique, grâce à une commande ferme de 40 appareils, assortie de 120 options.

Bombardier annonce des commandes fermes de 40 appareils d'affaires Challenger 3500 de la part de Vista et de ses entités sous contrôle commun, pour une valeur de 1,18 milliard de dollars US. Le contrat inclut également 120 options d'achat supplémentaires ; si elles étaient toutes exercées, la valeur totale pourrait alors atteindre 4,72 MdsUSD pour 160 appareils.

"Ces commandes témoignent de la qualité des services offerts par cet avion à nos clients", a commenté Éric Martel, président-directeur général de Bombardier. De son côté, Thomas Flohr, fondateur et président de Vista, indique que cette entente s'inscrit dans une stratégie d'investissement de long terme visant à renforcer la flotte du groupe.

Positionné sur le segment des avions super-intermédiaires, le Challenger 3500 affiche un taux de ponctualité technique supérieur à 99,8% et les coûts d'exploitation directs les plus faibles de sa catégorie, assure le constructeur. En 2024, il est devenu l'appareil ayant atteint le plus rapidement le seuil de 100 livraisons dans ce segment.

Le titre Bombardier affiche une hausse de l'ordre de 7% depuis le début de l'année à Toronto.

