Bombardier poursuit son désendettement avec un remboursement d'obligations
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 14:38
L'équipement ferroviaire canadien dit avoir lancé un avis de rachat partiel visant ses billets de premier rang 6% arrivant à échéance en 2028 actuellement en circulation, une transaction qui sera entièrement financée à partir de son flux de trésorerie.
Avec ce remboursement, qui devrait être finalisé d'ici le 17 février 2026, Bombardier aura réussi à réduire sa dette à long terme de 5,5 milliards de dollars depuis décembre 2020, générant ainsi une économie annualisée de plus de 409 millions de dollars.
Le groupe de Montréal se dit ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif précédemment annoncé d'un ratio d'endettement net compris entre 2 et 2,5x.
Bombardier s'était initialement fixé un objectif de ratio d'endettement net à long terme d'environ 3x lors de sa journée d'investisseurs 2021 avant de le revoir à la baisse deux ans plus tard en raison de la bonne exécution de sa stratégie.
Parallèlement, l'entreprise a récemment fait l'objet de plusieurs révisions à la hausse de na cote de crédit, qui atteint désormais "Ba3" chez Moody's et "BB-" chez S&P.
Valeurs associées
|221,840 CAD
|TSX
|0,00%
A lire aussi
-
Risques de "représailles", "charges lourdes" sur les budgets nationaux : Giorgia Meloni demande des "éclaircissements" à l'Europe sur les avoirs russes gelés
La présidente du Conseil des ministres italien appelle à un "cadre juridique solide" pour l'utilisation des actifs de Moscou immobilisés au sein de l'Union européenne. "Des décisions complexes qui ne sauraient être imposées". Dans la lignée de la Belgique, qui ... Lire la suite
-
"Le bâtiment ne va plus, la Capeb dans la rue": une vingtaine d'artisans ont manifesté mercredi à Lille, dans le cadre d'une mobilisation nationale à l'appel de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Munis de pancartes et ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON
-
Réagissant à un article publié dans La Lettre ce jour, le distributeur de matériel électrique Rexel affirme qu'il "n'a, à ce jour, aucun contact en cours et ne mène aucune négociation avec des acquéreurs potentiels". "La société demeure concentrée sur l'exécution ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer