Bombardier poursuit son désendettement avec un remboursement d'obligations
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 14:38

Bombardier a annoncé mercredi qu'il allait rembourser une émission obligataire de 500 millions de dollars, une opération qui va lui permettre de réduire son endettement du même montant.

L'équipement ferroviaire canadien dit avoir lancé un avis de rachat partiel visant ses billets de premier rang 6% arrivant à échéance en 2028 actuellement en circulation, une transaction qui sera entièrement financée à partir de son flux de trésorerie.

Avec ce remboursement, qui devrait être finalisé d'ici le 17 février 2026, Bombardier aura réussi à réduire sa dette à long terme de 5,5 milliards de dollars depuis décembre 2020, générant ainsi une économie annualisée de plus de 409 millions de dollars.

Le groupe de Montréal se dit ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif précédemment annoncé d'un ratio d'endettement net compris entre 2 et 2,5x.

Bombardier s'était initialement fixé un objectif de ratio d'endettement net à long terme d'environ 3x lors de sa journée d'investisseurs 2021 avant de le revoir à la baisse deux ans plus tard en raison de la bonne exécution de sa stratégie.

Parallèlement, l'entreprise a récemment fait l'objet de plusieurs révisions à la hausse de na cote de crédit, qui atteint désormais "Ba3" chez Moody's et "BB-" chez S&P.

