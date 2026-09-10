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Bombardier obtient le feu vert pour poser son Global 8000 à Londres-City
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 14:59
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Le constructeur canadien renforce l'accessibilité de son avion d'affaires très long-courrier, entré en service en décembre 2025.

Bombardier annonce que son Global 8000 a reçu l'autorisation de la Civil Aviation Authority (CAA), l'autorité britannique de l'aviation civile, d'atterrir à l'aéroport de Londres-City, avec effet immédiat.

Cette autorisation permet notamment des liaisons sans escale vers Londres-City depuis Singapour, Los Angeles, Honolulu et Buenos Aires. Selon le groupe, l'accès à cet aéroport peut réduire de 60 à 90 minutes le temps de transfert au sol par rapport à une arrivée à Farnborough ou Luton.

Le Global 8000 affiche une vitesse maximale de Mach 0,95 et une distance franchissable de 8 000 milles marins. Bombardier indique également que l'appareil peut accéder à jusqu'à 30% d'aéroports supplémentaires par rapport à son plus proche concurrent.

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BOMBARDIER RG-B-SV
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