Bombardier: nouveau record de vitesse pour le Global 7500

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi que son jet d'affaires, le Global 7500, avait établi un 100ème record de vitesse la semaine passée, le plaçant ainsi en tête de sa catégorie.



Le constructeur aéronautique canadien inique que l'appareil a atteint cette nouvelle étape le 28 février, lors d'un vol entre San Luis Obispo (Californie) et à l'aéroport de Londres-Biggin Hill, parcouru en neuf heures et 17 minutes soit une vitesse moyenne de près de 1000 km/h.



Ce nouveau record vient s'ajouter à ceux précédemment établis sur des liaisons telles que Tokyo-San Francisco, Londres-Riyad, Oakland-Tokyo, Hartford-Dubaï ou Tokyo-Toronto.



Alors que le Global 7500 affiche une vitesse maximale de Mach 0,925 et une distance franchissable de base de 7700 milles marins (14.260 km), son successeur, le Global 8000, doit quant à lui afficher une vitesse de Mach 0,94 pour un rayon d'action de 8000 milles marins.



Son entrée en service est prévue d'ici à la fin de l'année.





