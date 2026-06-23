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Bombardier livre son premier Global 8000 en Asie et renforce sa présence régionale
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 14:57

Le constructeur canadien mise sur la demande croissante pour les vols d'affaires très long-courriers en Asie, où les liaisons directes entre grands centres financiers gagnent en importance.

Bombardier annonce la livraison du premier avion Global 8000 en Asie à un client basé à Shanghai dont l'identité n'a pas été dévoilée. Cette première livraison régionale marque une étape importante pour le développement de l'aviation d'affaires très long-courrier en Asie.

L'appareil peut relier sans escale Shanghai à New York, Dublin ou Sydney. Il affiche une vitesse maximale de Mach 0,95, une autonomie de 8 000 milles marins (environ 14 800 km) et permet d'accéder à 30% d'aéroports de plus que son concurrent le plus proche, selon le groupe.

"Cette première livraison d'un avion Global 8000 en Asie témoigne de l'intérêt constant de la région pour les avions alliant distance franchissable, vitesse et confort exceptionnel pour les passagers", a déclaré Emmanuel Bornand, vice-président des ventes internationales.

Bombardier souligne que cette livraison s'inscrit dans une dynamique plus large de développement en Asie-Pacifique, après l'annonce récente de l'extension de son centre de service de Singapour avec une nouvelle installation d'environ 250 000 pieds carrés (environ 23 220 m2).

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