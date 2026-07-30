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Bombardier dope son free cash-flow et confirme ses objectifs 2026
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 14:15
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Le constructeur canadien d'avions d'affaires a enregistré une nette amélioration de sa génération de trésorerie au deuxième trimestre 2026, tout en poursuivant la croissance de son activité et de sa rentabilité. Porté par la demande pour le Global 8000 et les services, Bombardier confirme ses perspectives relevées pour l'exercice.

Bombardier a publié un bénéfice net de 191 MUSD au titre du 2e trimestre, en baisse de 1% sur un an et laissant apparaitre un BPA de 1,84 USD, contre 1,87 USD un an plus tôt.

En données ajustées, le bénéfice net s'est établi à 257 MUSD ( 120%) et fait apparaître un BPA de 2,5 USD ( 125%).

Le chiffre d'affaires a progressé de 6% sur un an pour atteindre 2,15 MdsUSD, faisant légèrement mieux que le consensus (2,13 MdsUSD), soutenu par la livraison de 32 avions et par une contribution record des activités de services dont les revenus ont progressé de 14% pour atteindre 674 MUSD.

Par ailleurs, l'EBITDA ajusté a atteint 325 MUSD (consensus : 316 MUSD), en hausse de 9% sur un an, tandis que l'EBIT ajusté ressort à 225 MUSD ( 10%).

Le free cash-flow (non-GAAP) a atteint 228 MUSD, contre une consommation de trésorerie de 164 MUSD au deuxième trimestre 2025, soit une amélioration de 392 MUSD.

Enfin, le carnet de commandes s'établissait à 21,8 MdsUSD au 30 juin 2026, en hausse de 4,3 MdsUSD par rapport à la fin de 2025, porté notamment par la forte demande pour le Global 8000. Le ratio de prises de commandes sur livraisons (book-to-bill) est ressorti à 1,5x au deuxième trimestre.

Bombardier disposait d'une liquidité disponible d'environ 1,89 MdUSD à fin juin, dont 1,45 MdUSD de trésorerie.

"Notre excellent trimestre démontre la force d'une équipe qui exécute sa stratégie avec rigueur. La progression de notre rentabilité, le niveau record des revenus des services et la solidité de notre free cash-flow reposent sur l'engagement de nos équipes envers nos clients", a commenté le président-directeur général, Eric Martel.

Le groupe se considère en bonne voie pour atteindre sa guidance 2026 relevée, grâce à une demande soutenue, à la croissance de ses activités de défense et à un carnet de commandes record.

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