Bombardier déclare être en pourparlers avec le Canada après que Trump a menacé de décertification des avions à réaction
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 04:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bombardier BBDb.TO a dit jeudi avoir pris note d'un message sur les médias sociaux du président américain Donald Trump annonçant que Washington allait décertifier les jets d'affaires Bombardier Global Express et menacer de tarifs douaniers de 50% d'autres avions fabriqués au Canada.

Le constructeur d'avions basé à Montréal a déclaré être en contact avec le gouvernement canadien à la suite des remarques de Trump.

