Bombardier continue de recruter pour pourvoir 500 postes vacants aux États-Unis malgré les menaces de Trump

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Bombardier continue de recruter des travailleurs américains pour pourvoir 500 postes vacants aux États-Unis, a déclaré mercredi à Reuters le constructeur canadien d’avions privés, alors même qu’il fait face à des menaces du président Donald Trump visant à interdire l’accès des avions de la société au marché américain.

Certains de ces postes sont destinés à un nouveau centre de service situé à Fort Wayne, dans l’Indiana, dont l’ouverture est prévue mi-novembre. Les avions de Bombardier peuvent toujours être livrés à des clients américains malgré la menace de Trump, ont indiqué des sources du secteur, ce qui constitue un nouveau signe que le secteur aérospatial est épargné par la guerre commerciale plus générale menée par les États-Unis.

Le secteur n’a pas été affecté par la dernière série de mesures de rétorsion prises mardi par les États-Unis à l’encontre du Canada.