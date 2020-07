Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bolt lance un service de partage de vélos électriques à Paris Reuters • 01/07/2020 à 11:18









TALLINN, 1er juillet (Reuters) - Bolt, le rival européen de Uber Technologies Inc's UBER.N , a lancé mercredi un service de partage de vélos électriques à Paris et compte déployer son offre dans d'autres capitales européennes au cours de cette année. "Notre nouveau service de partage de vélos électriques contribuera à satisfaire la demande de modes de transport individuel, léger et écologique, qui a connu une croissance en raison de la levée progressive du confinement due au COVID-19 dans les villes européennes", a dit Dmitri Pivovarov, chef d'unité chez Bolt, dans un communiqué. En mai, Bolt a levé 100 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Naya Capital Management, portant la valeur totale de l'entreprise estonienne à 1,7 milliard d'euros. Fondée en 2013, le spécialiste du VTC Bolt, qui offre aussi des services de location de scooter et de livraisons de repas, compte plus de 30 millions d'utilisateurs dans 35 pays. Bolt gagne notamment du terrain dans les grandes villes en Afrique et en Europe de l'Est où Uber Technologies Inc's UBER.N est moins présent. (Tarmo Virki, Matthew Lewis, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UBER TECH NYSE +4.91%