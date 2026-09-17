Bolt et Lucid visent au moins 25 000 véhicules autonomes en Europe

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par Danny Callaghan

La plateforme estonienne d'autopartage Bolt prévoit de déployer au moins 25 000 véhicules entièrement autonomes en Europe, en collaboration avec le constructeur américain de véhicules électriques Lucid LCID.O , ont annoncé jeudi les deux entreprises.

Les deux entreprises n'ont pas précisé de calendrier pour atteindre cet objectif ni le montant de l'investissement prévu, mais Bolt a indiqué qu'elle comptait accueillir 100 000 véhicules autonomes sur sa plateforme d'ici 2035.

L'Europe cherche à développer ses capacités en matière de conduite autonome face à la concurrence croissante des États-Unis et de la Chine.

“Nous pensons qu’à terme, il y aura de la place pour des millions de robotaxis à travers l’Europe”, a déclaré à Reuters Markus Villig, directeur général de Bolt, précisant que le principal obstacle à cela était la réglementation en matière de sécurité nettement plus stricte dans la région qu’aux États-Unis et en Chine.

L’Europe “a sans aucun doute le potentiel” de développer la technologie nécessaire, a-t-il ajouté, tout en avertissant qu’une dépendance à long terme vis-à-vis des importations en provenance de marchés concurrents représenterait un risque stratégique majeur.

“À long terme, nous devons développer cette technologie au sein de l’UE afin de répondre aux exigences de l’Union conformément aux normes locales”, a déclaré M. Villig. “Il n’y a tout simplement personne avec qui nous puissions nous associer à cet égard.”

Dans le cadre de ce partenariat, Bolt devrait détenir et exploiter la flotte, et les entreprises prévoient d’utiliser le système Hyperion de Nvidia NVDA.O , le fabricant américain de puces, pour faire fonctionner la plateforme des véhicules.

Les véhicules seront fabriqués dans la nouvelle usine de Lucid en Arabie saoudite, dont la mise en service est prévue au début de l’année prochaine.