Bolloré voit ses revenus s'envoler au troisième trimestre

Le groupe Bolloré a enregistré une accélération de son activité au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires de 937 millions d'euros, en hausse de 53% à périmètre et taux de change constants. Cette progression est principalement portée par sa branche Bolloré Energy, qui bénéficie de la flambée des cours des produits pétroliers, malgré un recul des volumes commercialisés. En données publiées, la croissance ressort à 49%, pénalisée notamment par la sortie d'Ovrsea du périmètre de consolidation.

Principal moteur de cette performance, Bolloré Energy a vu ses revenus bondir de 61%, à 851 millions d'euros, sous l'effet de la hausse des prix des produits pétroliers. Cette dynamique s'accompagne toutefois d'une contraction de 9% des volumes vendus, en partie liée au renchérissement des prix.

De son côté, l'activité industrielle affiche une progression plus modérée de 4%, à 76 millions d'euros. Elle profite de la bonne tenue de la branche Systèmes, notamment d'Automatic Systems, qui compense le repli des activités Blue. Les autres activités génèrent 10 millions d'euros de revenus, en hausse de 3 % à périmètre comparable, grâce à l'amélioration des recettes immobilières.

Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires du groupe atteint 2,58 milliards d'euros, en progression de 21% à périmètre et taux de change constants. En données publiées, la hausse s'établit à 19%.

Bolloré Energy demeure le principal contributeur à cette croissance, avec un chiffre d'affaires de 2,32 milliards d'euros, en augmentation de 24%. L'activité profite de la hausse générale des cours pétroliers, alimentée par le conflit au Moyen-Orient, qui compense largement une baisse de 11% des volumes vendus.

La branche Industrie enregistre pour sa part une légère progression de 2%, à 232 millions d'euros. Cette évolution reflète la croissance des activités Films, soutenues par l'augmentation des volumes et des prix dans les segments du diélectrique et de l'emballage, ainsi que la bonne orientation de l'activité Systèmes. Ces performances permettent d'atténuer le recul des activités Blue, en particulier de Bluebus.

Enfin, les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros, en baisse de 3% à périmètre comparable, sur fond de diminution des recettes immobilières.

La croissance publiée reste affectée par un effet de périmètre défavorable, principalement lié à la sortie d'Ovrsea en décembre 2025, à la suite de sa fusion avec Fusalpes. Cette opération représente un impact négatif de 17 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre et de 48 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année.