Bolloré: les termes des offres sur trois filiales relevés information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Bolloré a annoncé lundi avoir relevé les termes de ses offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires déposées en septembre dernier sur trois de ses filiales.



La holding du milliardaire breton indique dans un communiqué qu'elle allait revoir à la hausse le prix et la parité d'échange en actions Universal Music Group (UMG) de ses offres sur la Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l'Artois.



Concernant l'offre sur Compagnie du Cambodge, Bolloré va rehausser son offre à 110 euros par action, soit une augmentation de 18% par rapport au prix initial de 93 euros, tout en portant la partie d'échange de titres à 4,69 actions UMG pour une action Compagnie du Cambodge, contre 4,07 initialement.



Pour l'offre sur Financière Moncey, la partie en numéraire va être rehaussée à 133 euros par action, soit une augmentation de 12,% par rapport au prix initial de 118 euros, tandis que la branche échange va passer à 5,67 actions UMG pour une action Financière Moncey, contre 5,17 pour la parité initiale.



Enfin, pour ce qui concerne la Société Industrielle et Financière de l'Artois, Bolloré va désormais proposer 10.627 euros par action, soit une augmentation de 14% par rapport au prix initial de 9.300 euros.



La partie d'échange va désormais atteindre 453 actions UMG pour une action détenue, contre 407 précédemment.





