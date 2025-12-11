Le cycle d'assouplissement des banques centrales mondiales est terminé

Fed us (Crédits: Adobe Stock)

par Jamie McGeever

Le paysage mondial des taux d'intérêt semble soudain beaucoup moins favorable qu'il y a seulement quelques semaines, ce qui suggère que 2026 pourrait être beaucoup plus volatile que les investisseurs ne l'avaient imaginé.

Cette semaine, les commentaires de Michele Bullock, gouverneur de la Reserve Bank of Australia et d'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne , indiquant que leur prochaine action pourrait être une hausse des taux, ont mis en évidence la tendance hawkish qui s'est récemment manifestée au sein des principales banques centrales.

Les remarques de Michele Bullock ont pris les marchés au dépourvu, tandis que celles d'Isabel Schnabel ont été moins surprenantes. Mais ensemble, elles soulignent que l'environnement de la politique monétaire sera beaucoup plus difficile l'année prochaine - les coûts d'emprunt sont susceptibles d'augmenter.

Le point commun est l'inflation, qui reste obstinément supérieure à l'objectif dans de nombreuses économies développées, alors que la croissance est encore solide.

Mercredi, la Réserve fédérale a réduit ses taux comme prévu et a annoncé une autre baisse l'année prochaine. Le président Jerome Powell a déclaré que la politique était à peu près en territoire "neutre" et a ajouté qu'il était peu probable que la prochaine décision de la banque centrale soit une hausse.

PIVOT HAWKISH

Un coup d'œil aux prévisions de taux du marché pour les banques centrales du G10 montre que seules trois d'entre elles - la Fed, la Banque d'Angleterre et la Norges Bank - devraient réduire leurs taux l'année prochaine, la Fed réduisant ses taux de 75 points de base et les deux autres de 50.

On s'attend maintenant à ce que la Banque du Canada et la RBA augmentent leurs taux d'environ 35 et 50 points de base respectivement l'année prochaine. Il y a quelques semaines encore, les baisses de taux dans ces deux pays étaient considérées comme plus probables que les hausses.

Comment expliquer ce revirement ?

La plupart des grandes banques centrales se trouvent dans une situation très inhabituelle, puisqu'elles viennent d'effectuer le cycle de réduction des taux le plus rapide depuis des décennies en dehors d'une récession. Dans le cas de la Fed, c'est depuis le milieu des années 1980, tandis que la BCE n'a jamais assoupli sa politique de manière aussi agressive en l'absence de contraction, selon les analystes de la Deutsche Bank.

L'histoire montre que, sans surprise, un assouplissement rapide sans récession conduit souvent à une forte ré-accélération de l'activité économique, en particulier si les réductions de taux sont couplées à des largesses fiscales, ouvrant la voie à un retour plus rapide que prévu des hausses de taux. C'est peut-être ce que nous verrons l'année prochaine.

"Les banques centrales marchent sur la corde raide en ce moment", a écrit Jim Reid de la Deutsche Bank mardi.

Bien sûr, les chances que la Fed relève ses taux prochainement sont faibles. Mais étant donné la façon dont le vent international souffle, ce n'est pas quelque chose qui peut être complètement retiré de la table de 2026, dit Reid.

METTRE FIN À L'AUTOSATISFACTION DES MARCHÉS

Alors que les investisseurs réévaluent le paysage mondial des banques centrales, les devises et les obligations pourraient être particulièrement vulnérables, notamment en raison de la faible volatilité de ces marchés à l'heure actuelle.

L'indice "MOVE", qui mesure la volatilité implicite sur le marché du Trésor américain, est tombé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis quatre ans, tandis que cette semaine, un indice de la volatilité implicite de six grandes devises par rapport au dollar américain a atteint son plus bas niveau depuis juillet de l'année dernière.

L'une des conséquences probables de l'orientation hawkish des banques centrales du G10 est une nouvelle pression à la vente sur le yen japonais.

Le marché s'accorde depuis longtemps à penser que la Banque du Japon relèvera ses taux en 2026, mais on s'attendait à ce que peu de ses homologues du G10 lui emboîtent le pas, ce qui a contribué à soutenir la monnaie japonaise en perte de vitesse.

Un pivot mondial hawkish compliquerait considérablement la politique de la BOJ et risquerait de renvoyer le yen à ses récents plus bas historiques, autour de 162 pour un dollar, ce qui soulèverait le spectre d'une intervention du ministère des finances sur le marché des changes. Le yen n'est pas loin de ce niveau aujourd'hui.

Une autre conséquence potentielle est la faiblesse des devises des marchés émergents. En effet, toutes choses égales par ailleurs, si les taux augmentent au niveau mondial, les investisseurs seront attirés par la sécurité et les rendements de plus en plus alléchants des monnaies des économies développées.

Entre-temps, de nombreux marchés obligataires dans le monde ont commencé à s'agiter, menés une fois de plus par le Japon. Les ventes massives d'obligations d'État japonaises (JGBs) ont fait bondir les rendements à long terme à des niveaux historiques.

Mais les JGB ne sont pas les seuls. Le rendement à 10 ans de l'Australie a augmenté de 70 points de base depuis la fin octobre, le rendement à 30 ans de l'Allemagne a atteint mardi son plus haut niveau depuis 14 ans et le rendement à 10 ans du Canada a augmenté de 35 points de base en un peu plus d'une semaine.

En cette fin d'année, les marchés des devises et des obligations présentent un certain paradoxe. Les investisseurs sont nerveux, mais la volatilité est faible. La perspective d'un cycle de hausse mondiale l'année prochaine pourrait bientôt mettre fin à cette situation.

