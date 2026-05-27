Bolloré exhorte UMG à rejeter l'offre d'Ackman, d'un montant de 64 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Elle invoque le faible prix, la structure de l'opération et le style de gestion

* La famille Bolloré détient suffisamment d'actions pour bloquer l'opération

* Bolloré met en avant la solide situation de trésorerie de Bolloré

* Bolloré se dit confiant dans la stratégie actuelle d'UMG

(Ajoute les commentaires et les détails de Bolloré aux paragraphes 3 à 7) par Mathieu Rosemain et Leo Marchandon

Cyrille Bolloré, directeur général d' BOLL.PA , a exhorté mercredi Universal Music Group UMG.AS à rejeter la proposition de rachat de Bill Ackman ,affirmant que l'offre sous-évaluait le label, reposait sur la trésorerie propre de la société et ne cadrait pas avec sa stratégie à long terme.

S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Bolloré, Cyrille Bolloré a déclaré que la famille Bolloré ne voyait aucune raison d'accepter l'offre de 64 milliards de dollars de Pershing Square. Vincent Bolloré détient 18,4 % d'UMG et Vivendi en détient 13,4 %, ce qui suffit à bloquer l'opération.

“Nous pensons que le prix n'est absolument pas à la hauteur”, a déclaré Cyrille Bolloré. “ Il ne fait pas d'offre avec son propre argent. C'est notre argent, l'argent de la société.”

Ces remarques constituent les premiers commentaires publics directs d'un actionnaire clé d'UMG sur l'approche non sollicitée d'Ackman.

UMG a refusé de commenter. Un représentant d'Ackman n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Ackman a déclaré en avril que son premier appel avant de lancer l'offre, avait été adressé à la famille Bolloré. Il a également déclaré que, sans le soutien de la famille Bolloré, “il n'y aurait pas de transaction.”

LA LOGIQUE DE L'OFFRE REMISE EN QUESTION

Cyrille Bolloré a également remis en question la logique industrielle de la proposition.

Il a déclaré que la famille ne subissait aucune pression pour vendre, ajoutant que Bolloré disposait de 5,6 milliards d'euros de liquidités et distribuait 4,5 milliards d'euros aux actionnaires. Il a également critiqué le style de gestion d'Ackman et a déclaré qu'il soutenait la stratégie actuelle d'expansion et d'acquisitions d'UMG.

“J'encourage la direction d'Universal Music à la rejeter”, a déclaré Cyrille Bolloré. “En ce qui me concerne, c'est comme si elle avait déjà été rejetée.”

Le plan d’Ackman prévoit 9,4 milliards d’euros en espèces plus 0,77 action nouvelle pour chaque action UMG, ainsi que le transfert de la cotation principale d’UMG d’Amsterdam vers les États-Unis. UMG a déclaré en avril qu’elle vendrait la moitié de sa participation dans Spotify après qu’Ackman eut fait valoir que le marché ne valorisait pas pleinement cette participation.

(1 $ = 0,8587 euros)