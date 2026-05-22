 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bolloré et son empire au centre du jeu avant 2027
information fournie par AFP 22/05/2026 à 09:00

Combinaison d'images crééz le 18 mai 2026 du milliardaire Vincent Bolloré à Paris le 13 janvier 2026 et le logo de la chaîne Canal+ sur une tablette le 29 décembre 2012 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Combinaison d'images crééz le 18 mai 2026 du milliardaire Vincent Bolloré à Paris le 13 janvier 2026 et le logo de la chaîne Canal+ sur une tablette le 29 décembre 2012 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

A un an de la présidentielle, le nom de Vincent Bolloré enflamme le débat public, dans l'édition avec Grasset, le cinéma avec Canal+ et les médias avec CNews, ce qui soulève des questions sur les intentions du milliardaire conservateur pour 2027.

Financier redoutable et fervent catholique, le Breton de 74 ans est accusé à gauche de mener bataille pour les idées d'extrême droite.

Lui-même s'en défend: "Tout ça, c'est des tartes à la crème. (...). Je n'ai aucun projet idéologique", jurait-il en 2024 lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

Pour autant, il a lancé un cercle de réflexion, l'Institut de l'Espérance, dont le manifeste est attendu prochainement. Son but: "Ramener du bon sens et de la prospérité pour la France et les Français", a-t-il dit début avril devant la commission parlementaire sur l'audiovisuel public.

Via les groupes dans son giron, le magnat est présent dans la télévision (groupe Canal+), la radio (Europe 1), la presse (JDD et magazines du groupe Prisma) et l'édition (Hachette).

Un vaste empire qui fait des remous. En avril, des dizaines d'écrivains claquent la porte de l'éditeur Grasset après le limogeage du PDG Olivier Nora, qu'ils imputent à M. Bolloré. Celui-ci réplique dans le JDD en moquant "une petite caste" et en balayant les "attaques" sur son "idéologie": "Je suis chrétien démocrate".

Puis, au démarrage du Festival de Cannes, une tribune de professionnels dénonce "l'emprise" d'un "patron d'extrême droite" sur le cinéma français, dont Canal+ est le premier financeur. Une crise éclate et Canal+ menace de ne plus travailler avec les signataires.

- Papier à rouler -

Le milliardaire français Vincent Bolloré lors d'un audition à l'Assemblée nationale le 24 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le milliardaire français Vincent Bolloré lors d'un audition à l'Assemblée nationale le 24 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Côté médias, CNews, Europe 1 et le JDD sont accusés par la gauche de promouvoir une vision d'extrême droite dans leur traitement des questions d'insécurité ou d'immigration.

"CNews est un succès parce que CNews raconte la vérité", rétorquait M. Bolloré devant les députés en 2024.

Quinzième fortune de France selon Challenges, il tient fermement les rênes de la holding familiale.

Sous son contrôle, deux de ses fils, Cyrille et Yannick, dirigent respectivement les groupes Bolloré et Havas.

La source de cette saga est la manufacture de papier d'Odet, dans le Finistère, fondée en 1822 puis reprise par l'aïeul de M. Bolloré.

Alors jeune banquier d'affaires à Paris, celui-ci sauve l'entreprise familiale en 1981 en reprenant avec son frère les usines Odet-Cascadec-Bolloré (OCB), à l'agonie.

Il passe du papier à cigarettes au film plastique, puis aux condensateurs électriques. Bolloré Technologies entre en Bourse en 1985.

Cette aventure lui donne une image de patron sympathique, proche de la jeune droite libérale - François Léotard, Alain Madelin et Gérard Longuet, son beau-frère par alliance.

- "Diable" -

Vincent Bolloré le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Vincent Bolloré le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Ses affaires se développent, les raids s'enchaînent, ciblant notamment les médias: Bouygues (maison mère de TF1), Pathé, Havas, Ubisoft.

"C'est un prédateur. Il se cache puis, comme un diable qui sort de sa boîte, il agit", juge un ex-collaborateur.

Au lancement de la télévision numérique terrestre (TNT) en 2005, Vincent Bolloré gagne sa première chaîne, Direct 8.

Il la revend à Canal+ contre des parts de sa maison mère Vivendi, dont il prend le contrôle en 2014 et qui est scindée fin 2024.

Sous sa houlette, Canal+ change: éviction de cadres, fin du "Zapping" ou des "Guignols". La rédaction d'iTélé (qui deviendra CNews) entame une grève historique, comme celles d'Europe 1 puis du JDD plusieurs années après.

Une autre télé de la galaxie Bolloré, C8 (anciennement Direct 8), perd son autorisation d'émettre en 2025, à cause des dérapages de son animateur vedette, Cyril Hanouna.

En 2022, le groupe Bolloré se sépare de son emblématique branche logistique en Afrique (ports, entrepôts, etc.). Les activités africaines du milliardaire lui vaudront d'être jugé en décembre à Paris, notamment pour corruption au Togo entre 2009 et 2011.

Malgré les critiques, Vincent Bolloré jure qu'il n'est "pas du tout un Attila" et nie "inspirer la terreur": "Je ne l'inspire qu'à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui croient un certain nombre de petites lettres me décrivant comme un type épouvantable qui fait des choses horribles".

Valeurs associées

BOLLORE SE
5,3600 EUR Euronext Paris +0,09%
BOUYGUES
49,5700 EUR Euronext Paris -0,24%
UBISOFT
4,9890 EUR Euronext Paris +6,65%
VIVENDI
2,3260 EUR Euronext Paris +0,87%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 09:14

    les chaines du service public sont outrageusement et ouvertement de gauche et roulant pour la gauche. Certains ne sont jamais invités et d'autres rarement mais avec un tir croisé contre eux. Il est normal qu'il y ait des médias de droite afin de ne plus avoir une seule pensée politique qui essaie de nous dire pour qui voter ! On va revoir bientôt le package III Reich revenir (A-dolf, les ss, les camps etc..) pour bien nous indiquer de ne pas voter RN.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kevin Warsh, en audition au Sénat des Etats-Unis, le 21 avril 2026 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Warsh prête serment en présence de Trump avant d'attaquer les défis économiques de la Fed
    information fournie par AFP 22.05.2026 09:12 

    Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, doit prêter serment vendredi à la Maison Blanche, un geste rare alors que le nouveau banquier central devra prouver son indépendance à l'égard de Donald Trump dans un contexte économique ... Lire la suite

  • Kevin Warsh, lors de son audition par les sénateurs américains en vue de prendre la présidence de la Réserve fédérale (Fed), le 21 avril 2026 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Kevin Warsh, de Wall Street au sommet de la Fed
    information fournie par AFP 22.05.2026 09:11 

    Le nouveau président de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) Kevin Warsh est un habitué des milieux d'affaires qui a convaincu Donald Trump qu'il était l'homme de la situation. Quitte à susciter des interrogations sur sa capacité à faire barrage aux interventions ... Lire la suite

  • recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 18 au 22 mai
    information fournie par Boursorama 22.05.2026 09:10 

    Lundi 18 mai CAC 40 : +0,44%, à 7.987,49 points et 4,1 milliards d'euros La séance Après un départ à la baisse, le CAC 40 finit la journée en territoire positif, tiraillé entre risques d'inflation, taux élevés et annonces géopolitiques. Les marchés ont rebondi ... Lire la suite

  • Vue aérienne du campement du projet de mine de cuivre Los Azules, situé dans la cordillère des Andes à Calingasta, dans la province de San Juan, en Argentine, le 21 avril 2026 ( AFP / Luis ROBAYO )
    Dans les Andes argentines, les prémices du boom minier dont rêve Milei
    information fournie par AFP 22.05.2026 09:08 

    Jadis "grenier du monde", demain "puissance minière" ? A en croire son président Javier Milei, l'avenir de l'Argentine se joue en partie à 3.500 m d'altitude, où, par une nuit andine glaciale, Aldana Ramirez, employée d'un vaste projet de mine de cuivre, tente ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,32 +0,38%
NANOBIOTIX
36,32 +8,35%
CAC 40
8 140,56 +0,67%
2CRSI
47,5 +5,51%
SOITEC
174,65 +4,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank