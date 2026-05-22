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L'Europe ouvre en hausse, espoirs de progrès au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 09:37

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes sont dans le vert vendredi ‌en début de séance, les investisseurs semblant plus optimistes quant à la possibilité d'un accord entre Washington et ​Téhéran, malgré les points d'achoppement qui persistent.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,57% à 8.131,80 points vers 07h21 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,80% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,89%, ​le FTSEurofirst 300 0,61% et le Stoxx 600 0,59%.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré vendredi son homologue pakistanais pour discuter de propositions visant ​à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, rapporte la ⁠presse iranienne, ce qui donne de l'espoir aux opérateurs, même si Téhéran et Washington restent en désaccord ‌sur les réserves d'uranium de la République islamique et le contrôle du détroit stratégique d'Ormuz.

Une source iranienne de haut rang a par ailleurs déclaré jeudi à Reuters que les divergences ​s'étaient atténuées et le secrétaire d'Etat ‌américain Marco Rubio a également fait état de signes de progrès dans les discussions.

Les ⁠investisseurs espèrent surtout une reprise des pourparlers débouchant sur une paix durable après six semaines d'une trêve fragile entre les Etats-Unis et l'Iran qui n'a pas empêché les deux parties de s'engager dans une escalade verbale et d'échanger ⁠des ultimatums, ce qui ‌maintient les prix du pétrole à des niveaux élevés et, par conséquent, alimente les craintes ⁠d'une vague inflationniste.

"Le choc d'offre énergétique aura un impact croissant plus il est d'ampleur importante et plus il ‌dure. Or, il dure et son ampleur pourrait augmenter de façon non linéaire si les flux ⁠de pétrole ne commencent pas à se normaliser dans les prochaines semaines", écrit dans ⁠une note Xavier Chapard, ‌analyste chez LBP AM.

Le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, a déclaré vendredi aux journalistes avant une réunion de ​l'Eurogroupe à Nicosie qu'il était évident que la Banque centrale ‌européenne (BCE) allait devoir réagir face à la hausse de l'inflation.

Les marchés anticipent au moins deux hausses des taux par Francfort d'ici la fin ​de l'année.

Aux valeurs, Richemont gagne plus de 4% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre. Le secteur du luxe prend 2,18% et les groupes français Hermès, Kering et LVMH ⁠sont tous bien orientés dans les premiers échanges.

A Madrid, Puig chute de plus de 13% après l'annonce la veille de la fin des négociations de fusion avec le géant américain des cosmétiques Estée Lauder, une opération qui aurait donné naissance à un géant des produits de beauté capable de rivaliser avec L'Oréal (+0,34%), le leader du secteur.

Le technologie se distingue parmi les secteurs du Stoxx 600, progressant de 2,12% et suivant ainsi la séance très solide ​des Bourses asitatiques.

(Rédigé par Diana Mandiá)

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